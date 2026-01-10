Alaşehir Kahveciler Odası'nda Umut Koç Başkan Seçildi

Alaşehir Kahveciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda Umut Koç, 107 oyla başkan seçildi; yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:45
Alaşehir Kahveciler Odası'nda Umut Koç Başkan Seçildi

Alaşehir Kahveciler Odası'nda Umut Koç Başkan Seçildi

Alaşehir Kahveciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda yapılan seçimde Umut Koç yeni başkan oldu. Kongre Ozan Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Arslan bu seçimde aday olmadı.

Seçim sonuçları

Odaya kayıtlı toplam 339 üyeden 245 üyenin katıldığı genel kurulda, kullanılan oyların 8'i geçersiz sayıldı. Geçerli oylar içinde Umut Koç 107 oy alarak başkanlığa seçildi. Diğer adaylar Zeki Eler 87 oy, Mehmet Çakır ise 51 oy aldı.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu

Seçimlerin ardından oluşturulan yeni yönetim kurulu, başkan Umut Koç ile birlikte İbrahim Eroğlu, Ramazan Aydın, Selim Zeybek, İbrahim Süngü ve Raşit Aşar'dan oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Alpaslan Erdal, Rafet Aktaş ve Mehmet Boğa seçildi.

Başkanın mesajı

Genel kurul sonrası kısa bir konuşma yapan Başkan Umut Koç, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti. Koç, Alaşehir'deki kahveci esnafının sorunları ve talepleri için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını vurguladı.

ALAŞEHİR KAHVECİLER ESNAF ODASI’NIN 3 ADAYIN YARIŞTIĞI OLAĞAN GENEL KURULUNDA YENİ BAŞKAN UMUT KOÇ...

ALAŞEHİR KAHVECİLER ESNAF ODASI’NIN 3 ADAYIN YARIŞTIĞI OLAĞAN GENEL KURULUNDA YENİ BAŞKAN UMUT KOÇ (FOTOĞRAFTAKİ) OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2170 Rakımda Ekmekleri Biten Köylülere 'Devlet' Yetişti — Demirören'de Yollar Açıldı
2
Bilecik'te Koruma Altındaki Çocuklara Tekvando Kuşak Bağlama Sürprizi
3
Bilecik’te huzurevi incelemesi — Nejat İlhan yerinde denetledi
4
Pazaryeri’de TARSİM Bilgilendirmesi: 2026 Yenilikleri Çiftçilere Anlatıldı
5
Bitlis'te Kar Yağışı 111 Köy Yolunu Kapattı
6
Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları