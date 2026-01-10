Alaşehir Kahveciler Odası'nda Umut Koç Başkan Seçildi

Alaşehir Kahveciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda yapılan seçimde Umut Koç yeni başkan oldu. Kongre Ozan Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Arslan bu seçimde aday olmadı.

Seçim sonuçları

Odaya kayıtlı toplam 339 üyeden 245 üyenin katıldığı genel kurulda, kullanılan oyların 8'i geçersiz sayıldı. Geçerli oylar içinde Umut Koç 107 oy alarak başkanlığa seçildi. Diğer adaylar Zeki Eler 87 oy, Mehmet Çakır ise 51 oy aldı.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu

Seçimlerin ardından oluşturulan yeni yönetim kurulu, başkan Umut Koç ile birlikte İbrahim Eroğlu, Ramazan Aydın, Selim Zeybek, İbrahim Süngü ve Raşit Aşar'dan oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Alpaslan Erdal, Rafet Aktaş ve Mehmet Boğa seçildi.

Başkanın mesajı

Genel kurul sonrası kısa bir konuşma yapan Başkan Umut Koç, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti. Koç, Alaşehir'deki kahveci esnafının sorunları ve talepleri için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını vurguladı.

