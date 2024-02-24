Aldatmaya en meyilli çapkın burçlar belli oldu! Onların işi aşk değil macera

Astroloji üzerinde ilginç ve merak uyandıran dünya üzerinde burçların farklı karakteristik özellikler her zaman dikkat çekici olurken bazı burçlar ise flörtlükleriyle bilinir. Hangi burçlar bu konuda öne çıkıyor, onlarla ilişki kurmanın zorlukları nelerdir? İşte aşk oyunlarında ustalanan o burçlar haberimizde.



İKİZLER

İkili ilişkilerde oldukça başarısız olan ikizler zeka ve espritüelliği ile bilinirken sürekli değişken yapıya sahipler. İkizlerin enerjik ve meraklı yapısıyla beraber flört konusunda başarılı bilinir. Bu durum üzerine ilişkilerde yanlış anlaşılmalara ve kararsızlıkları meydana getirir.



TERAZİ

Estetik ve harmoniye olan düşkünlüğüyle bilinen terazi burçlar şık giyinmeyi severler. Bu özellikleriyle beraber çevredekilerin dikkatini çekerken popülerlikleri ve çekicilikleri bilinir. Bu burç olan erkekler çapkınlık konusunda adından bahsettirir.



YAY

Maceracı, özgür ruhlu yapısı olan yay burçları yenilikleriyle bilinirken keşif yapmayı severler. Monotonluktan ve sıradanlıktan uzak durmayı tercih ederken yeni yerleri keşfederler. Özgür ruhlu yapısıyla beraber ilişkilerde bağlanmakta zorluk çekebilirler. Onlar için önemli olan ise partnerlerinin özgürlükçü olmasıdır.

