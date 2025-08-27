DOLAR
Altın Koza 32: Ümit Ünal Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine yönetmen Ümit Ünal başkanlık edecek; festival 22-28 Eylül'de düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:26
Adana'da 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde görev alacak

Adana'da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında yer alan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığına yönetmen, senarist ve yazar Ümit Ünal getirildi.

Festival komitesinin yazılı açıklamasına göre, Büyükşehir Belediyesince 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını Ümit Ünal üstlenecek.

