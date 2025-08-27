Altın Koza 32: Ümit Ünal Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı

Adana'da 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde görev alacak

Adana'da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında yer alan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığına yönetmen, senarist ve yazar Ümit Ünal getirildi.

Festival komitesinin yazılı açıklamasına göre, Büyükşehir Belediyesince 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını Ümit Ünal üstlenecek.