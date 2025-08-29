Altın Koza'da Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali (22-28 Eylül)

Adana Büyükşehir Belediyesince 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, Orhan Kemal Emek Ödüllerinin sahipleri açıklandı.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal adına düzenlenen ödüller bu yıl yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher'e verilecek.

Ödüller, 22 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.