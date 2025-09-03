Altın Koza'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi Ümit Ünal başkanlığında

Jüri kadrosu açıklandı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, festival komitesinin açıklamasına göre belirlendi. Festival bu yıl 32. kez Adana'da düzenlenecek.

Jürinin başkanlığını yönetmen ve yazar Ümit Ünal üstleniyor. Jüri üyeleri arasında oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu ve yazar Berkay Ateş, görüntü yönetmeni, yapımcı Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde ile sinema yazarı, akademisyen Janet Barış yer alıyor.

Bu yıl festival, 22-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında jüri karşısına 10 film çıkacak; bunların 4'ü dünya prömiyeri gerçekleştirecek.