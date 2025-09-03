DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,05 -0,15%
ALTIN
4.682,36 -0,15%
BITCOIN
4.576.537,43 0,2%

Altın Koza'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi Ümit Ünal başkanlığında

Altın Koza Ulusal Uzun Metraj Jürisi Ümit Ünal başkanlığında belirlendi; festival 22-28 Eylül'de, yarışmada 10 film (4 dünya prömiyeri) yer alacak.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:08
Altın Koza'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi Ümit Ünal başkanlığında

Altın Koza'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi Ümit Ünal başkanlığında

Jüri kadrosu açıklandı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, festival komitesinin açıklamasına göre belirlendi. Festival bu yıl 32. kez Adana'da düzenlenecek.

Jürinin başkanlığını yönetmen ve yazar Ümit Ünal üstleniyor. Jüri üyeleri arasında oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu ve yazar Berkay Ateş, görüntü yönetmeni, yapımcı Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde ile sinema yazarı, akademisyen Janet Barış yer alıyor.

Bu yıl festival, 22-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında jüri karşısına 10 film çıkacak; bunların 4'ü dünya prömiyeri gerçekleştirecek.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Uluslararası Keçe Çalıştayı: 6 Ülkeden Uzmanlar Katıldı
2
Altın Koza'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi Ümit Ünal başkanlığında
3
Etimesgut'ta Tır Parkı Protestosu: Yerleşim Alanına Yakınlığı Tepki Topladı
4
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Howard Griffiths ve Pekinel Kardeşler ile Müziği Yaşatacak
5
Zebralar hangi renk? Beyaz rengin üzerinde siyah çizgiler mi yoksa siyah rengin üzerine beyaz çizgileri mi var? İşte cevabı!
6
Bilkent Senfoni Orkestrası 2025-2026 Sezonunu 11 Ekim'de Açıyor
7
Bogota'da ALADAA 11. Kongresi'nde Türkiye Tanıtımı Etkinliği

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye