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Altın Koza Film Festivali Deprem Bölgesinde Gösterim Yapacak

Adana'da gerçekleşecek Altın Koza Film Festivali, depremden etkilenen illerde film gösterimleri düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:36
Altın Koza Film Festivali Deprem Bölgesinde Gösterim Yapacak

Altın Koza Film Festivali'nden Deprem Bölgesine Destek

Bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, depremden etkilenen illerde film gösterimleri gerçekleştirecek. Etkinlik, 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Toplantıda Festival Detayları Paylaşıldı

Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin, festivalin basın toplantısında, tüm etkinliklerine yüksek katılım beklediklerini ifade etti. "Geçen yıl organizasyon biraz gecikti, ancak bu yıl Adana'mızın güzel festivalini daha iyi tanıtacağız," dedi.

Festivalin Alanı Genişliyor

Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan, festivalin Türkiye'deki en çok seyirciye ulaşan etkinlik olduğunu belirtti. Orhan, Hatay, Adıyaman ve Malatya gibi deprem bölgelerine de sinema gösterimlerinin taşınacağını söyledi.

Hedef Seyirci Sayısını Artırmak

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, geçen yıl 100 binin üzerinde seyirciye ulaşıldığını belirtirken, bu yıl hedeflerinin 140-150 bin olduğunu açıkladı. Göğebakan, festivalin açılışının Nilüfer konseriyle yapılacağını duyurdu.

Festival, yalnızca Adana’nın değil, depremden etkilenen bölgelerin de sinema kültürünü canlandırmayı amaçlıyor.

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında...

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında depremden etkilenen illerde film gösterimleri gerçekleştirilecek. Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin (sol 4), Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan (sol 5) ve Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan (sol 2), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerle buluştu.

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında...

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında depremden etkilenen illerde film gösterimleri gerçekleştirilecek. Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin (sol 4), Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan (sol 5) ve Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan (sol 2), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerle buluştu.

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında...

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında depremden etkilenen illerde film gösterimleri gerçekleştirilecek. Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin (sol 4), Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan (sol 5) ve Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan (sol 2), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerle buluştu.

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında...

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında depremden etkilenen illerde film gösterimleri gerçekleştirilecek. Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin (sol 4), Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan (sol 5) ve Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan (sol 2), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerle buluştu.

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