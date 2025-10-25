Altın Portakal'da "Gelin Takımı 2" Galası

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Doğa Can Anafarta'nın yönettiği "Gelin Takımı 2" filmi seyirciyle buluştu.

Gösterim ve söyleşi

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, gösterim Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. Filmin gösteriminin ardından yönetmen ve oyuncular izleyici karşısına çıktı.

Doğa Can Anafarta yönetimindeki film sonrasında yönetmen, oyuncular Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Baran Bölükbaşı ile yapımcı Emre Oskay izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Oyuncuların ve yapımcının açıklamaları

Baran Bölükbaşı, oyunculuk eğitimini Antalya'da aldığını belirterek, bu nedenle filmin kente gelmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ve seyirciyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ecem Erkek, sette beş kadın olarak çalıştıklarını ve tartışma ya da sorun yaşamadan, verimli ve keyifli bir çekim süreci geçirdiklerini aktardı. Erkek, filmin her yaştan kadının birlikte gülüp eğlenebileceği bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Nilperi Şahinkaya ise filmde canlandırdığı "Deniz" karakteriyle ilgili gelen soruları yanıtlayıp, karaktere dair değerlendirmelerde bulundu.

Yapımcı Emre Oskay, ilk profesyonel sinema deneyiminde Derviş Zaim ile "Gölgeler ve Suretler" filminin yapımcılığını üstlendiğini hatırlatarak, her filmin kendine özgü bir yolculuk olduğunu kaydetti.

62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Gelin Takımı 2" filmi seyirciyle buluştu.