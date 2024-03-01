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Balık ve Yükselen Balıklar, Mart ayında sizi neler bekliyor?

Balık burçları, Mart ayında hayata yeni bir bakış açısı kazanacak. Evlilik, kredi, borç ve miras konularında önemli değişimler ve dersler yaşayacak.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 18:19
Balık ve Yükselen Balıklar, Mart ayında sizi neler bekliyor?

Balık Burcu ve Yükseleni Balık Olanlar

Astrolog Ayşe Aslan: Balık burcunda 10 Mart'ta yeni bir ay doğacak. Bu, sizin birinci evinizde olacak ve hayata bakış açınızı değiştirecek bir süreç olacak. Kendi değerinizi fark edeceğiniz bu dönemde, belki kendinizi şımartmak için bazı alışverişler yapabilirsiniz.

Önemli Değişiklikler ve Kesintiler

Bunun yanı sıra, ciddi kesintiler de yaşanabilir. Belki evlilik ortaklığınızla ilgili bitmesi gereken bir evlilik sona eriyor olabilir. Bu süreçte, yüklerinizden arınma gibi bir enerji hissedebilirsiniz. Unutmayın, Satürn zaten evinize girmişti. Uzun süreli, sorunlu bir evliliği bitirmek adına önemli duraklamalar yaşanabilir.

Finansal Durum

25 Mart'ta Terazi burcunda bir dolunay yaşanacak. Kredi, miras ve nafaka gibi beklentilerinizi karşı taraf karşılamayabilir. İşten çıkarılmış olabilirler ve sizin gelirlerinize belki ihtiyaç duyabilirler. Bu durumda, ona destek vermeliyiz, ancak aşırı taviz vererek kendimizi yük altına sokmamalıyız. Eğer kredi çekmek istiyorsak, bu dönemde çok fazla doğru olmayabilir. Borçları geri alamayabiliriz. Eğer birine borç veriyorsak, mümkünse bu, canımızı yakmayacak şekilde, geri dönmemesi ihtimalini göz önünde bulundurarak yapmalıyız.

Sonuç

Arkadaşlar, kısacası para konularında temkinli olmanız gereken, gelirinize göre harcamalarınızı yapmanız gereken, kredi ve borçla uğraşmamanız gereken bir süreç gösteriyor. Tutulmalar, beklediğiniz bir paranın üstüne bir bardak soğuk su içmenize neden olabilir. Aslında, maddi ve manevi koruma kapsamında almanız gereken bir ders olabilir. Hele bu dönemde birinden borç istiyorsanız, ya vermeyin ya da sizi üzmeyecek kadar verin. Geri dönmemesi ihtimali %100 olan bir borcu sonlandırın.

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