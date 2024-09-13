Altın Portakal Film Festivali'nde Jüri Başkanlığına Mahmoud Kalari Atandı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde uluslararası yarışmanın jüri başkanlığına İranlı yönetmen Kalari getirildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:17
Altın Portakal Film Festivali'nde Jüri Başkanlığına Mahmoud Kalari Atandı

Mahmoud Kalari Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nın Jüri Başkanı Oldu

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde, Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nın jüri başkanlığına İranlı yönetmen Mahmoud Kalari atanmıştır.

Kalari'nin Sinema Kariyeri

Mahmoud Kalari, sinema kariyerine 1988 yapımı "Frosty Roads" filmi ile başlamıştır. İran sinemasının önde gelen isimleri arasında yer alan Kalari, Abbas Kiyarüstemi, Mohsen Makhmalbaf, Jafar Panahi ve Asghar Farhadi gibi ünlü yönetmenlerle çalışmıştır.

Başarıları ve Ödülleri

Kalari, sinematografi alanındaki başarılarının yanı sıra yönetmen olarak da dikkat çekici işlere imza atmıştır. 1998 yapımı "Bulut ve Doğan Güneş / Cloud and the Rising Sun" filmi ile Arjantin'deki Mar del Plata Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"'nü kazanarak uluslararası alanda da kendine bir yer edinmiştir.

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