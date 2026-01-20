Amasya'da Düğünde Damatın Boynuna Çubuk Kraker Takıldı

Amasya'da düğünde damada çubuk kraker sürprizi

Amasya'da düzenlenen Emre ve Zeynep Aslan çiftinin düğününde, damada geleneksel takı yerine çubuk kraker hediye edildi. Çubuk kraker tutkusu ile tanınan damat, takı beklerken boynuna asılan bir kutu dolusu kraker paketleriyle karşılaştı; salonda kahkahalar yükseldi.

Çubuk krakeri çok seviyorum

Emre Aslan şaka hakkında, "Arkadaşlarım çubuk krakeri çok sevdiğimi biliyordu. ’Düğününde sana çubuk kraker takacağız’ derlerdi. Gerçek oldu. Dediklerini yaptılar" dedi.

Konuklardan yorum

Konuklardan Emrah Çelebi ise, "Daha önce çok düğüne katıldım. Ancak böyle bir hediye görmedim. İlginç bir şaka oldu. Genç çifte mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi.

