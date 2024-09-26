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Ankara'da Amatör Korolar Sahne Alıyor

Ankara'da bu pazar amatör korolar 'Korolar Buluşması' etkinliğinde bir araya gelecek. Katılım ücretsiz!

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:37
Ankara'da Amatör Korolar Sahne Alıyor

Ankara'da Amatör Korolar Buluşuyor

Pazar günü, Ankara'da düzenlenecek olan "Korolar Buluşması" etkinliği, amatör koroların bir araya gelmesine ev sahipliği yapacak.

Etkinlik Detayları

Devlet Çoksesli Korosunun yaptığı duyuruya göre, etkinlik Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'u bünyesinde yapılacak. Etkinlikte toplamda 13 amatör koro sahne alacak.

Program Akışı

Etkinlik, 12.00, 15.00 ve 18.00'de üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem ve konuk eğitmenler Atilla Çağdaş Değer ile Pınar Çanakçı Çavdur, etkinlikte korolarla birlikte performans sergileyecek.

Dinleyiciler İçin Fırsat

Bu buluşmada "Birlikte Söyle" formatında dinleyicilerin korolarla eşlik ederek şarkı söyleme şansına sahip olacağı belirtiliyor.

Kaçırmayın! Herkesin katılımına açık olan bu etkinlik, müzikseverler için keyifli bir deneyim sunacak.

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