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Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19,325 aileye ekmek desteği sağlayacak projeyi hayata geçirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:37
Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

ABB'den Ekonomik Destek: On Binlerce Aileye Ekmek Yardımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde önemli bir projeye imza atarak, on binlerce haneye ekmek desteği vermeye başladı. Emeklilerden öğrencilere, dar gelirli bireylere kadar her kesimden ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen bu proje ile toplamda 25 milyon TL'nin üzerinde bir destek paketi oluşturuldu.

Başkan Yavaş'tan Umut Işığı

Başkan Mansur Yavaş öncülüğünde başlatılan bu anlamlı destek sayesinde, dar gelirli hanelere sıcak ekmek ulaştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Yavaş, yapılan bu önemli yardımı sosyal medya hesaplarından duyurarak, "Hiçbir sofranın ekmeksiz kalmaması için çalışıyoruz" mesajını verdi.

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Ekmek Desteği Alan Aile Sayısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 19 bin 325 aileye düzenli olarak ekmek yardımı yapıldığı ifade edildi. Ekonomik zorlukların hissedildiği bu dönemde, böyle bir yardımın önemi bir kat daha artıyor.

Başkent Kart Zorunluluğu

Ayrıca, bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşların Başkent Kart sahip olması gerektiği belirtiliyor. Ekmek desteği projesi, şimdiye kadar 29 kez tekrarlanarak, toplamda 25 milyon 659 bin 400 TL gibi yüksek bir meblağa ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu girişimi, zorlu ekonomik koşullarda vatandaşlara umut ışığı olurken, toplumun dayanışma ruhunu da güçlendiriyor.

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