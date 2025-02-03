Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

1 Şubat itibariyle devreye alınacağı açıklanan karar, otobüslerde indirimli biletlerin sona erdiğini duyurdu. Bu karar, yaşlı ve öğrenci yolcuları etkileyerek ulaşımda önemli değişikliklere yol açıyor.

İndirimli Kartların Geçerlilik Tarihi Uzatıldı

Ankara'da özel halk otobüsçüleri, uzun süredir yaşadıkları mali sıkıntılar nedeniyle indirimli ve ücretsiz ulaşım kartlarının iptal edilmesi kararını almıştı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama, toplu taşıma kullanıcılarını tedirgin ederek gündemi meşgul etti. Otobüsçüler, mali destek talebinde bulundukları Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) gerekli yardımı alamadıkları için bu kararı almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Başlangıçta 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğrenciler için hazırlanan indirimli ulaşım kartlarının 1 Şubat 2025 itibarıyla geçerliliğinin sona ereceği belirtilirken, bu karara yönelik tepkiler artmaya başladı. Ancak yapılan son görüşmeler sonucunda bu kısıtlamanın 15 Şubat’a kadar ertelendiği duyuruldu.

Toplu Taşıma Fiyatlarının Artışı

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası (ÖHO) temsilcileri, ABB'nin özel halk otobüsleri için sağladığı mali desteklerin sona ermesine karşı sessiz kalmadı. Ancak halkın bu konudaki rahatsızlığı ve eleştirileri üzerine ertelenen kararlarla ilgili kesin bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca, Ankara'da toplu taşımaya zam geleceği iddiaları da gündemde. Otobüsçüler, artan maliyetler gerekçesiyle bilet fiyatlarına zam yapılması gerektiğini öne sürerken, 15 Şubat’a kadar alınacak olan karar, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir gelişme olarak öne çıkıyor.