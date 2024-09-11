Ankara'da Simit Fiyatlarına Yüzde 50 Zam Talebine Ticaret Bakanlığı'ndan Olumsuz Yanıt

Ankara'da Simit Fiyatlarına Yüzde 50 Zam Talebine Bakanlık'tan Ret



Ankara’da simit fiyatlarına yapılması planlanan yüzde 50’lik zam talebi gündeme bomba gibi düştü. Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası, artan maliyetler sebebiyle simit fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini belirterek zam talebinde bulundu. Ancak, Ticaret Bakanlığı bu zamma olumsuz görüş bildirdi ve talep geri çevrildi.

Ankara’da simidin fiyatı şu anda 10 TL seviyesinde bulunuyor. Zam talebinin kabul edilmesi durumunda bu fiyat 15 TL'ye yükselecekti. Ancak Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik koşulları göz önüne alarak bu artışı uygun bulmadı.

SİMİT FİYATLARINA ZAM TALEBİNİN GEREKÇESİ

Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası, zam talebinin arkasındaki en büyük nedenin artan maliyetler olduğunu belirtti. Son dönemde, un, susam, maya gibi temel malzemelerin fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Bu durum, simit üreticilerinin maliyetlerini önemli ölçüde artırdı.

Simit üretiminde kullanılan susam fiyatlarındaki yükseliş, maliyetlerdeki en büyük kalemlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca enerji ve yakıt fiyatlarındaki artışlar da simit üreticileri üzerindeki mali baskıyı artırdı. Esnaf odası, bu maliyet artışlarının artık fiyatlara yansıtılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

TİCARET BAKANLIĞI ZAM TALEBİNİ NEDEN REDDETTİ?

Ticaret Bakanlığı, simit fiyatlarına yapılacak yüzde 50’lik zam talebini inceledikten sonra, bu talebe olumsuz görüş bildirdi. Bakanlık, talebi geri çevirirken özellikle vatandaşların mevcut ekonomik durumu göz önünde bulunduruldu. Simit, halk arasında en çok tüketilen ve nispeten uygun fiyatlı bir yiyecek olarak biliniyor. Bu nedenle simit fiyatlarındaki büyük bir artış, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırabileceği gerekçesiyle reddedildi.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın kararı, gıda enflasyonu üzerindeki olumsuz etkileri de engellemeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Bakanlık, fiyat artışlarının halkın gıda harcamaları üzerindeki yükünü artıracağı gerekçesiyle, piyasada daha dengeli fiyatların korunması gerektiğini belirtti.

ZAM TALEBİ KABUL EDİLSEYDİ SİMİT 15 TL OLACAKTI

Eğer Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası'nın zam talebi kabul edilseydi, şu anda 10 TL olan simidin fiyatı, yüzde 50'lik bir artışla 15 TL olacaktı. Bu durum, özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir harcama kalemini daha pahalı hale getirecekti. Simit, Türkiye’de her kesimden insanın günün her saatinde tükettiği yaygın bir yiyecek olduğundan, bu fiyat artışı büyük bir etki yaratabilirdi.

Zam talebinin reddedilmesi, vatandaşlar arasında olumlu karşılandı. Ancak esnaf kesimi, artan maliyetler karşısında ayakta kalabilmek için fiyatların güncellenmesi gerektiğini savunmaya devam ediyor.

ESNAF ZOR DURUMDA

Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı, artan maliyetlerin esnafı zor durumda bıraktığını ifade etti. Özellikle elektrik ve doğalgaz gibi enerji maliyetlerinin yükselmesi, simit fırınlarının giderlerini önemli ölçüde artırdı. Bunun yanı sıra un, susam, maya gibi temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları da esnafın maliyet yükünü katladı.

Oda başkanı, "Zam talebimizin kabul edilmemesi esnafı daha da zor durumda bırakacaktır. Maliyetlerimiz bu denli artarken, aynı fiyatlarla hizmet vermeye devam etmek sürdürülebilir değil" dedi.

VATANDAŞLAR ZAM KONUSUNDA İKİYE BÖLÜNDÜ

Zam talebiyle ilgili vatandaşlar arasında farklı görüşler oluştu. Bazı vatandaşlar, esnafın da artan maliyetler karşısında fiyat güncellemesi yapmasının anlaşılabilir olduğunu savunurken, birçok kişi de bu denli büyük bir fiyat artışının kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Özellikle son dönemde yaşanan gıda enflasyonu, birçok temel tüketim maddesinin fiyatını artırmış durumda ve vatandaşlar, simit gibi halkın temel tüketim ürünlerinde de fiyatların daha makul seviyelerde kalmasını bekliyor.

SİMİT FİYATLARINA ZAM KONUSU TARTIŞMALARA AÇIK

Ankara’da simit fiyatlarına yapılması planlanan yüzde 50’lik zam talebi, esnafın maliyetlerini karşılamada zorlanması nedeniyle gündeme geldi. Ancak, Ticaret Bakanlığı bu talebi reddetti ve fiyatların aynı kalmasına karar verdi. Zam talebi kabul edilseydi, simit fiyatı 10 TL’den 15 TL’ye çıkacaktı.

Hem esnaf hem de tüketiciler arasındaki bu tartışma, gelecekte benzer zam taleplerinin gündeme gelmesi ihtimalini doğuruyor. Ancak mevcut durumda, simit fiyatları 10 TL olarak kalmaya devam edecek.