Ankara'da toplu taşıma kullananlar dikkat! Artık bunu yapabileceksiniz

**1. EGO'da Yapay Zeka Devri Başlıyor!**

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla EGO otobüslerinde, Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ Tabanlı Analitik İşlemler uygulamasını hayata geçiriyor. Bu adım, EGO'nun teknolojiyi kullanarak güvenlik standartlarını yükseltme çabasının bir parçasıdır.

**2. Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ Uygulaması**

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, HAVELSAN AŞ işbirliği ile geliştirilen Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ Tabanlı Analitik İşlemler uygulamasını, toplamda 327 EGO otobüsünde başlatıyor. Bu uygulama, yolculuk sırasında yaşanabilecek olası güvenlik ihlallerini ve sorunları tespit edip müdahale etme amacını taşıyor. İşte detaylar...





ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ULAŞIMDA YENİ TEKNOLOJİ

**3. Canlı Takip İmkanı: Yolcular Şoförü Gözlemleyebilecek**

Yapay zeka sayesinde, yolcular artık otobüs şoförlerini canlı canlı takip edebilecekler. Bu sistem, şoförün dikkat dağınıklığı, uykusuzluk, emniyet kemeri kullanmama, trafik kurallarını ihlal etme gibi durumları anlık olarak gözlemleme imkanı sunuyor.

**4. Güvenlik ve Denetimde Yenilikçi Adım**

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu karar, şehir içi ulaşımın güvenliği ve denetiminde önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor. Yapay zekâ tabanlı sistem, teknolojinin sunduğu avantajları kullanarak, hem yolcuların güvenliğini artırmayı hem de sürücülerin daha bilinçli ve düzenli bir şekilde hareket etmelerini sağlamayı hedefliyor.





**5. Yolcuların Gözünden: Şoför İzleme ve Güvenlik Kontrolü**

Yolcular, bu uygulama ile şoförleri anlık olarak gözlemleyebilme şansına sahip olacaklar. Şoförün dikkat eksiklikleri, uykusuzluk durumu ve trafik kurallarını ihlali gibi potansiyel tehlikeleri tespit ederek, daha güvenli bir seyahat deneyimi yaşayabilecekler.

**6. EGO'nun Teknolojiyle Güçlendirilmiş Güvenliği**

EGO'nun bu teknolojik adımı, şehir içi ulaşımda güvenliği sağlama konusunda önemli bir ilerlemedir. Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ uygulaması, günlük yaşamda karşılaşılabilecek riskleri minimize etme ve sorunlara hızlı müdahale etme kapasitesiyle dikkat çekmektedir.

**1. İlave Servis Planlaması İmkanı: Yapay Zeka Tabanlı Uygulama Hizmette**

EGO, HAVELSAN AŞ işbirliği ile geliştirilen Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ Tabanlı Analitik İşlemleri, 2021 ve 2022 model 327 otobüse entegre etti. Bu sistem, yolcu güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla kullanılırken, aynı zamanda ilave servis planlaması için veri sağlama potansiyeli taşıyor.

**2. Yolcu Yoğunluğu Tespit Edilebilecek: Veriler Kullanılabilecek**

Sistem, duraklardaki yolcu yoğunluğunu anlık olarak tespit ederek bu veriyi kullanıma sunuyor. Elde edilen bilgiler, toplu taşıma hizmetlerini daha etkili ve planlı bir şekilde yönlendirmek adına değerlendirilebilecek.

**3. Doluluk Tespiti ile İlave Servis: Servis Sayısı Artırılabilir**

Doluluk nedeniyle yolcu alamayan duraklar, sistem aracılığıyla tespit edilip ilave servis planlaması yapma imkanı doğuyor. Bu sayede yoğun saatlerde veya doluluk durumunda daha etkili bir servis planlaması yapılabilecek.

**4. Geniş Kapsamlı Uygulama: Filo Genelinde Yaygın Kullanım**

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, sistemin tüm filoya yaygınlaştırılacağını belirtti. Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ Tabanlı Analitik İşlemler, ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak adına tüm otobüslerde kullanılarak geniş kapsamlı bir iyileştirme sağlamayı amaçlıyor.

**5. Güvenlik ve Konforun Üst Seviyeye Çıkarılması Hedefleniyor**

EGO Genel Müdürlüğü, projenin güvenlik ve konfor odaklı bir iyileştirme olduğunu vurguluyor. Bu adım, yolcuların güvenliği ile birlikte, toplu taşımanın daha planlı ve etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyarak hizmet kalitesini artırma hedefini taşıyor.

**6. Toplu Taşıma Sisteminde Teknolojik Atılım**

EGO'nun yaptığı bu teknolojik atılım, toplu taşıma sistemindeki yenilikçi adımların bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Sistem, sadece güvenliği artırmakla kalmayıp, aynı zamanda ulaşım hizmetlerini daha verimli yönetmeyi hedefliyor.

**1. Yapay Zeka ile Şoför Takibi Başlıyor: Güvenlik Öncelikli**

EGO'nun başlattığı yapay zeka tabanlı uygulama, şehir içi otobüslerde şoförleri canlı canlı takip etme imkanı sunuyor. Bu adım, şoförlerin dikkat dağınıklığı, uykusuzluk, emniyet kemeri takmama ve trafik kurallarını ihlal etme gibi durumlarını anlık olarak izleme ve kayıt altına alma özelliğine sahip.

**2. Canlı Takip ile Güvenli Seyahat: Vatandaşların Takibi**

Vatandaşlar, uygulama sayesinde şoförleri anlık olarak takip edebilecek. Şoförün araç kullanımındaki kurallara uymaması veya riskli davranışlar sergilemesi durumunda, bu bilgiler canlı takip ile yetkililere iletilerek gerekli önlemler alınabilecek.

**3. Kural İhlali Tespitinde Teknolojik Çözüm: Görüntü Analitiği**

Uygulamada yer alan yapay zeka tabanlı analitik işlemler, araç kamerasından alınan görüntüleri kullanarak şoförlerin seyir esnasındaki kural ihlallerini tespit ediyor. Gerekli yasal işlemler, tespit edilen ihlaller doğrultusunda başlatılıyor.

**4. Otomatik Belirleme ve Raporlama: İhlal Anları Kaydedilecek**

Yapay zeka, kural ihlali anlarını otomatik olarak belirleyerek kayıt altına alıyor. Bu sayede, herhangi bir kural ihlali durumunda ilgili görüntüler raporlanarak kaydedilecek. Şoförlerin davranışlarına dair objektif veriler, gerektiğinde hukuki süreçlerde kullanılabilecek.

**5. Hukuki Süreçler ve Güvenlik: Kural İhlalleri İle Mücadele**

Yapay zeka destekli bu güvenlik önlemi, sadece günlük seyahatlerde değil, aynı zamanda şehir trafiğinde güvenliği artırmak ve kural ihlalleri ile mücadele etmek adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu sayede, toplu taşıma hizmetinde hukuki süreçler daha etkin bir şekilde yürütülebilecek.