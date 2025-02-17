Ankara'da Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları Konseri

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Yeşilçam şarkılarıyla dolu bir konserle sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:55
Ankara'da Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları Konseri

Yeşilçam Şarkıları Konseri Ankara'da Sanatseverlerle Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği "Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları" konseri, Ankaralı sanatseverler için özel bir anma etkinliği oldu.

Konserde, Türk sinemasının efsanevi sesi Belkıs Özener ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Çiğdem Gürdal sahne aldı. İki sanatçı, Yeşilçam'ın unutulmaz film müziklerini, özel canlandırmalar ve led ekranda yayınlanan film bölümleri eşliğinde dinleyicilere sundu.

Orkestra şefliğini Cem Gürdal’ın üstlendiği bu muhteşem konser, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Ankaralılar, nostaljik melodilerle dolu bir gece yaşamanın keyfini çıkardı.

Yeşilçam'ın ruhunu yaşatan bu etkinlik, Türk sinemasının kültürel mirasına olan sevgi ve saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

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