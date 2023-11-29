Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir ve onlarca il tehlikede! Sabahtan akşama kadar hız kesmeden devam edecek

Hava şartlarına olumsuzluk etkili olurken MGM tarafından 64 ile uyarılar peş peşe geldi. Şiddetli yağış ve kar için önlemler alınmaya başlarken kuvvetli sağanak, fırtına ve yağış beklenen şehirler belirlendi.

Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir ve onlarca il tehlikede! Sabahtan akşama kadar hız kesmeden devam edecek
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MGM bugün kuvvetli yağış ve fırtınadan ötürü birçok ilde uyarılar yapılırken İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 64 il için uyarılar yapıldı. Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde oturanlar yağışlardan ötürü mağdur olacak. MGM sağanak konusun açıklamalarda bulunurken parçalı ve çok bulutlu etkili olacağı belirtildi.

Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç bölümlerinin yüksek kesimlerinde yaşanacak yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde etkili olacağının bilgisi verildi. Yağışların Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batı ve kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli geçerken Ege'nin güneybatısı ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması yönünde tedbirler alınmaya başlandı.

şiddetli fırtına

Pazar günü sabah saatleriyle beraber Marmara'nın kuzeyinde zaman zaman fırtına yaşanırken oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmelerine karşılık tedbirli olunması gerekiyor. Yapılan açıklamada yer alan bölgeler üzerindeki illerde yarın da devam edecek olumsuz hava şartları için hafta içerisinde düzelmesi bekleniyor.  

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