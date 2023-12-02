Ankara Keçiören, Mamak, Çankaya, Yenimahalle'de memur alınacak! İş Bankası şubelerine memur alımı yapacak

İş Bankası personel alım ilanı yayımlandı. Bankanın Ankara'daki 7 ilçe şubesine personel alımı yapılıyor. Şartlar ve kontenjan bilgileri haberlerde yer almaktadır.





İş Bankası memur alımı yapıyor. Resmi kariyer sayfasında yayımlanan duyuruya göre, şirketteki eksikliği doldurmak üzere Ankara'da bir banka çalışanı alımı yapılıyor. Bu kapsamda kasım ayı sonunda yapılan duyuruya göre Ankara'da memur alımı yapılıyor.

ANKARA'DA İŞ BANKASI ALIM YAPIYOR

İşte o ilçeler;

*Altındağ

*Çankaya

*Etimesgut

*Keçiören

*Mamak

*Sincan

*Yenimahalle

İl ilçelerinde bulunan ofislerimizde temel bankacılık hizmetlerini vermek üzere banka memuru memur alımı yapıyoruz. Belirtilen bölgeler dışında ikamet eden adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

BANKA MEMUR'UN GÖREVİ NEDİR?

İş Bankası çalışanları şubelerinde gişe, operasyon, satış ve krediler gibi temel bankacılık hizmetlerinden sorumludur.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İş Bankası görevlilerinin genellikle; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, kamu haklarından yoksun olmayan, görevlerini yerine getirmelerine engel olabilecek sağlık sorunları bulunmayan, güvenlik açısından olumlu sonuçlar elde edebilecek adaylara sahip olması istenmektedir. Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Bu tür koşullara ihtiyaç var.

Ayrıca bankamız tarafından gerçekleştirilen Memur, Operasyon, Destek ve Çağrı Merkezi görüşme aşamalarından herhangi birinde başarısız olmamanız şarttır.

-Erkek adaylar için askerlik şartını yerine getirmiş olmaları ya da muaf veya 2025 Ocak ayına kadar tecilli olmaları gerekmektedir.

-Adaylar 4 yıllık eğitim veren bölümlerden mezun olmalıdır.

-01.12.2023 tarihinden itibaren 30 yaşını doldurmamış olmak. (01.12.1993 sonrasında doğmuş olanlar başvuru yapabilir.)

-Ankara ilinde ikametgah ediyor olması gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İş Bankası personel alımları ilanın yayınlandığı tarihte başlamış olup, başvuruların en geç 1 Aralık 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Adaylar başvurularını yalnızca İş Bankası kariyer adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.

Başvuru adresi: https://ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/ankara-memur-alimi-2023MAS12