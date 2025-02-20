Ankara Palas Müzesi, 1 Yılda 210 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Ankara Palas Müzesi'nin Birinci Yılı Kutlandı

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen Ankara Palas Müzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 21 Şubat 2024'te ziyarete açıldı. Bir yılını geride bırakan müze, bu süreçte 210 bine yakın ziyaretçi ağırladı.

Ziyaret Saatleri ve Hizmetler

Ankara Palas Müzesi, pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında açık olup, sesli rehber hizmeti sunarak ziyaretçilere eserler hakkında detaylı bilgi vermektedir.

Milli Kültürün İzleri

Müze, Milli Saraylar koleksiyonlarından 16'ncı ve 19'uncu yüzyıla ait seçkin eserlerin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı kişisel eşyalar ve erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan objelere ev sahipliği yapmaktadır.

Restorasyon ve Tarih

Milli Saraylar Anadolu Müzeleri Daire Başkanı Mert Tepekıran, Ankara Palas'ın 1924'te Atatürk'ün talimatıyla inşasına başlandığını ve 1928'de açıldığını belirtti. Tepekıran, o dönemde Ankara'da Avrupa standartlarındaki ilk otel olduğunu vurgulayarak, müzenin 1000 metrekare kapalı alanda 5 bölümden oluştuğunu ve 1200'e yakın tarihi eser barındırdığını anlattı.

Gelecek Beklentileri

Müzenin ilk yılında büyük ilgi gördüğünü dile getiren Tepekıran, ilerleyen dönemde obje değişiklikleri olacağını ve farklı koleksiyonların ekleneceğini öngördü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takım elbisesi ve kendi kullandığı eşyaların müzenin en nadide parçalarından olduğunu ifade etti. Ayrıca, Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ün kullandığı oturma takımı ve diplomatik hediyelerin de büyük ilgi uyandırdığını sözlerine ekledi.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 21 Şubat 2024'te ziyarete açılan Ankara Palas Müzesi, bir yılını geride bıraktı. Müze, Milli Saraylar koleksiyonlarından 16'ncı ve 19'uncu yüzyıllara ait seçkin eserlerin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı kişisel eşyalara ve erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan objelere ev sahipliği yapıyor.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 21 Şubat 2024'te ziyarete açılan Ankara Palas Müzesi, bir yılını geride bıraktı. Müze, Milli Saraylar koleksiyonlarından 16'ncı ve 19'uncu yüzyıllara ait seçkin eserlerin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı kişisel eşyalara ve erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan objelere ev sahipliği yapıyor.