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Kütahya'daki Kadın Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi

Kütahya'da gönüllü akademisyenler tarafından organize edilen 'Kadın Üniversitesi' mezuniyet töreni, 20 kadına sevinçli anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:38
Kütahya'daki Kadın Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi

Kütahya'da, köyde yaşayan kadınların eğitimine yönelik gerçekleşen 'Kadın Üniversitesi' programı, mezuniyet töreni ile sona erdi. Türk Kızılay Kütahya Şubesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, 20 kadının kep atmasıyla büyük bir sevinçle kutlandı.

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesinde yapılan mezuniyet töreninde, gönüllü akademisyenler tarafından iki gün boyunca verilen eğitimlerin ardından, katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı. Kahraman, “İnşallah kadınlarımız da bizlerden memnun kalmışlardır. Bizim kapılarımız her zaman kadınlarımıza açık. Programa katılan kadınlarımıza teşekkür ediyorum,” dedi.

Türk Kızılay Kütahya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Halime Killik ise etkinliğin amacını, kadınlara bilgiye, sanata, sağlıklı yaşama ve dayanışmaya açılan bir kapı aralamak olarak tanımladı. Killik, köyden gelen 20 kadınla birlikte, onların üniversite deneyimlerini artırmak ve psikososyal destek sağlamak amacıyla bu programı gerçekleştirdiklerini belirtti. “Etkinliğimiz kapsamında çeşitli bölümlerden farklı alanlara ilişkin eğitimler aldık. Eğitimlerimizin son gününde de Kütahya kültür turu düzenledik,” diye ekledi.

Killik, 'Kadın Üniversitesi' etkinliğinin diğer köylerdeki kadınlara da ulaşmayı hedeflediğini dile getirdi. Mezuniyet töreninin ardından protokol üyeleri, katılımcılara katılım belgelerini verdi. 20 kadının, diplomalarını almasının ardından kep atması, törende duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Kütahya'da köyde yaşayan kadınlara yönelik Türk Kızılay Kütahya Şubesi ve Kütahya Dumlupınar...

Kütahya'da köyde yaşayan kadınlara yönelik Türk Kızılay Kütahya Şubesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Kadın Üniversitesi" programına katılan 20 kadın, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı. DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman (ortada), mezunlara belgelerini verdi.

Kütahya'da köyde yaşayan kadınlara yönelik Türk Kızılay Kütahya Şubesi ve Kütahya Dumlupınar...

Kütahya'da köyde yaşayan kadınlara yönelik Türk Kızılay Kütahya Şubesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Kadın Üniversitesi" programına katılan 20 kadın, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı. DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman (ortada), mezunlara belgelerini verdi.

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