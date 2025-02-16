Tepecik Höyüğü'nde bulunan küller, 3.500 yıl önceki Santorini patlamasına işaret ediyor

Aydın'ın Tepecik Höyüğü'ndeki Volkanik Bulgular

Aydın'ın Çine ilçesinde yer alan ve tarihi 7.500 yıl öncesine uzanan Tepecik Höyüğü'nde yapılan kazılarda elde edilen küllerin, 3.500 yıl önce Santorini Adası’nda gerçekleşen volkanik patlama sonrası bölgeye geldiği tespit edildi.

Bilimsel İncelemeler Sonuç Verdi

Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Günel'in önderliğindeki ekip, 2023 yılında yoğun volkanik kül tabakalarını keşfetti. Küllerin yapısı, volkanik bir patlamadan kaynaklanmış olabileceğini gösteriyordu. Bu nedenle, analize tabi tutulmak üzere kül örnekleri Viyana Teknik Üniversitesi Atom Enstitüsü'ne gönderildi.

Volkanik Patlamanın Etkileri

Detaylı analizler sonucunda, Tepecik Höyüğü'ndeki küllerin, Santorini Adası'nda meydana gelen volkanik patlama ile benzer elementler taşıdığı belirlendi. Bu araştırma sonuçları, Anatolica dergisinde geçen aralık ayında yayımlandı.

Geniş Etki Alanı ve Bulgular

Prof. Dr. Sevinç Günel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Santorini’de milattan önce 1500'lü yıllarda gerçekleşen yanardağ patlamasının etkilerinin Batı Anadolu'dan Doğu Akdeniz'e kadar hissedildiğini belirtti. İncelenen küllere dair yaptıkları çalışmalarda, bu volkanik küllerin geniş bir alanda ve kalın tabaka halinde bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, elde ettikleri verilerin Santorini’deki yanardağ patlaması ile ilişkili olduğuna dair kesin sonuçlar verdiğini dile getirdi.

Tepecik Höyüğü'nün kazıldığı alanda yapılan çalışmalarda ayrıca volkanik küllerin, yapı kalıntılarının üzerini kapladığı ve yetişkin bir bireye ait olduğu düşünülen iskelet üzerinde de bulunduğu belirtildi. Bu bulgular, milattan önce 1500'lü yıllarda Santorini’deki patlama ve ardından meydana gelen depremlerin bölgedeki tahribatını gözler önüne seriyor.