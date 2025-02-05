THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

THY, 5-6 Şubat Seferlerini İptal Etti!

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle bazı seferlerini iptal etti. Şehirde hayat durma noktasına gelirken, karın tadını çıkaranlar da mevcut. Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava koşullarından sonra, 5 Şubat itibariyle yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterdi.

İstanbul'a düşen kar yağışı dün gece başladı ve etkisini giderek artırarak, bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Bu durum, ulaşımda büyük aksaklıklara yol açtı.

THY Seferleri İptal

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti. Yolcuların güncel uçuş bilgilerine THY'nin resmi web sitesi üzerinden erişebileceği vurgulandı.

Özellikle İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde yapılacak seferlerin iptal edilmesi, güvenliğin ön planda tutulması adına önemli bir karar olarak kaydedildi.

İstanbul’a Sarı Alarm Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı alarm vererek, önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışının devam edeceğini ve sıcaklıkların daha da düşeceğini bildirdi.

Şehir İçi Ulaşımda Aksaklık Uyarısı

İstanbul'daki yoğun trafik ve hava koşulları göz önünde bulundurulduğunda, şehir içi ulaşımda da aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan önlemler arasında kar temizliği ve yolların tuzlanması yer alıyor. Yolculuk yapacak vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.