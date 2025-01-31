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Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'ndan 'Aşk Diye Diye' Konseri

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 'Aşk Diye Diye' konseri ile aşk temalı müzik ve şiirleri müzikseverlerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:16
Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'ndan 'Aşk Diye Diye' Konseri

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'ndan Unutulmaz Konser

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, popüler müzikten Türk sanat müziğine, Türk halk müziğinden arabeske kadar 'aşk' temalı eserleri bir araya getirdiği "Aşk Diye Diye" konserini izleyicilere sundu.

Etkinlik Detayları

Konser, CSO Ada Ankara'da gerçekleşti ve sanatçı Çiğdem Gürdal solist olarak sahne aldı. Akademisyen yazar Özlem Binel ise etkinliğin anlatıcılığını üstlendi.

Şiir ve Müzik Bir Arada

Özlem Binel'in şiir dinletisi, dinleyicilere duygusal anlar yaşatırken; Çiğdem Gürdal, Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve arabesk türlerinde performans sergileyerek salonu dolduran yüzlerce kişiye keyifli bir deneyim sundu.

Seyirciden Büyük İlgi

Konsere katılan sanatseverler, solist Gürdal, anlatıcı Binel ve orkestranın performansını büyük bir beğeniyle izlerken, konser sonunda uzun süre alkışlarla sanatçılara destek verdi.

Bu tür etkinliklerin, Türk müziğinin zenginliğini ve derinliğini gözler önüne serdiği vurgulandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, popüler müzikten Türk sanat...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, popüler müzikten Türk sanat müziğine, Türk halk müziğinden arabeske kadar "aşk" temalı şarkı ve şiirlerin yer aldığı "Aşk Diye Diye" konseri verdi. Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı Çiğdem Gürdal'ın solist, akademisyen yazar Özlem Binel'in anlatıcı olduğu konser, CSO Ada Ankara'da izleyicilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, popüler müzikten Türk sanat...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, popüler müzikten Türk sanat müziğine, Türk halk müziğinden arabeske kadar "aşk" temalı şarkı ve şiirlerin yer aldığı "Aşk Diye Diye" konseri verdi. Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı Çiğdem Gürdal'ın solist, akademisyen yazar Özlem Binel'in anlatıcı olduğu konser, CSO Ada Ankara'da izleyicilerle buluştu.

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