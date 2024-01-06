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Ankara Üniversitesi yeni personellerini arıyor! Onlarca kadro açıldı: Başvuru tarihleri...

Ankara Üniversitesi yeni personellerini arıyor! Onlarca kadro açıldı: Başvuru tarihleri... Ankara Üniversitesi personel alım ilanı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyurunun içeriğinde Ankara Üniversitesi büro personeli, destek personeli, güvenlik ve koruma personeli, fizyoterapistler, hemşireler, sağlık teknisyenleri, diğer sağlık personeli, laboratuvar asistanları, eczacılar, psikologlar, mühendisler, teknisyenler ve destek personeli( hasta bakımı ile ısıtma ve soğutma) dahil 164 sözleşmeli personel istihdam edilecektir.