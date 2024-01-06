Ankara Üniversitesi yeni personellerini arıyor! Onlarca kadro açıldı: Başvuru tarihleri...

Ankara Üniversitesi personel alım ilanı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyurunun içeriğinde Ankara Üniversitesi büro personeli, destek personeli, güvenlik ve koruma personeli, fizyoterapistler, hemşireler, sağlık teknisyenleri, diğer sağlık personeli, laboratuvar asistanları, eczacılar, psikologlar, mühendisler, teknisyenler ve destek personeli( hasta bakımı ile ısıtma ve soğutma) dahil 164 sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

Ankara Üniversitesi yeni personellerini arıyor! Onlarca kadro açıldı: Başvuru tarihleri...
Yayın Tarihi:

Ankara Üniversitesi personelinin işe alım şartları

Ankara Üniversitesi personel alım ilanı

Ankara Üniversitesi personel alım ilanı

Kontenjan Dağılımı

Ankara Üniversitesi personel alım ilanı

Ankara Üniversitesi personel alım ilanı

Ankara Üniversitesi personel alım ilanı

Ankara Üniversitesi personel alım ilanı

Başvuru tarihi ve yeri

Ankara Üniversitesi personel alımına başvurular 31 Aralık - 14 Ocak tarihleri ​​arasında http://personeldb.ankara.edu.tr/ adresinden online olarak yapılabilecek.

Tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki rehbere göz atabilirsiniz.

Ankara Üniversitesi personel alım ilanı

Ankara Üniversitesi personel alım ilanı

Ankara Üniversitesi personel alım ilanı

Ankara Üniversitesi personel alım ilanı

Ankara Üniversitesi personel alım ilanı

Ankara Üniversitesi personel alım ilanı

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