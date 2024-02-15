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Dinçer Güner'den Merkür-Şiron Sekstili: Geçmişin yaralarını şifalandırmanın yolu

Merkür-Şiron sekstil açısı, iletişimde duyarlılık, anlayış ve şifa getiriyor. Geçmişin yaralarını şifalandırmak ve kendimize sevgi dolu bir dil kullanmak için fırsat var.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:09
Dinçer Güner'den Merkür-Şiron Sekstili: Geçmişin yaralarını şifalandırmanın yolu

Merkür-Şiron Sekstil Açısı: İletişimde Şifa Zamanı

Merkür ile Şiron arasında sekstil açı oluşacak ve etki süresi 2 gün.

İletişimde Duyarlılık ve Anlayış Artıyor

Bu açı, iletişimde daha duyarlı, anlayışlı ve empatik olmamızı sağlayabilir. Başkalarının duygularını daha iyi anlamak ve onlara yardımcı olmak için uygun bir dil kullanabiliriz. Bu sayede, ilişkilerimizde daha uyumlu ve samimi olabiliriz.

Zihinsel Şifa ve İyileşme Fırsatı

Bu açı, aynı zamanda zihinsel şifa ve iyileşme için fırsatlar sunar. Geçmişte yaşadığımız travmaları, yaraları ve sıkıntıları anlamak ve şifalandırmak için uygun bir zamandır. Kendimize karşı daha anlayışlı ve sevgi dolu bir dil kullanmak önemli olacaktır. Bu dönemde, danışmanlık veya terapi gibi şifa yöntemlerinden yararlanmak daha faydalı olabilir. İçsel sorunlarımızı anlamak ve şifalanmak için destek almak önemli olabilir.

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