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Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

SGK uzmanı, 2025 bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını açıkladı. Emekliler bekliyor, gelişmeler merakla takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:42
Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Umut Verici Hesaplamalar

Senelerdir maaşına ek olarak bayram ikramiyesi alan emekliler, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ikramiyelerin ne kadar artacağı konusunu merakla araştırıyor. 30 Mart'ta kutlanacak Ramazan Bayramı öncesi, emeklilerin ikramiye miktarları hakkındaki tartışmalar da hız kazanmış durumda.

Uzman Görüşleri ve Beklentiler

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyeleri hakkında önemli tahminlerde bulundu. 2025 yılı için ikramiye miktarının 27.630 TL olması gerektiğini ifade eden Erdursun, “Umarım 4.000 TL ile konuyu kapatmazlar” diyerek, emeklilerin hak ettikleri tutarın altında bir ödeme yapılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Hükümetten Açıklama Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleri hakkında yaptığı açıklamada, belirsizliklerin devam ettiğini, ancak çalışmaların başlatıldığını belirtti. Işıkhan, “Şu an rakam söylemek için çok erken” diyerek, ilerleyen günlerde yapılacak toplantılardan sonra karar alınacağını ifade etti.

Hesaplamalarda Dikkat Çeken Rakamlar

Erdursun, 2018 yılında uygulamaya konan bayram ikramiyesinin enflasyona dayalı olarak güncellenmesi gerektiğini savundu. 2018’te asgari ücretin %62,5’i oranında 1.000 TL bayram ikramiyesi verildiğini hatırlatan uzman, bu yöntemin günümüzde de uygulanması gerektiğini vurguladı. 2025 itibarıyla emeklilere verilecek toplam bayram ikramiyesinin 27.630 TL olması gerektiğini belirtti.

Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

Ramazan Bayramı’nın 30 Mart'ta kutlanması öncesinde, ikramiyelerin ödenmesi için planlanan tarih 24-28 Mart olarak belirlendi. Ancak, emekli bayram ikramiyelerinin artışı için TBMM’de düzenlenecek yasa teklifinin onaylanması gerekiyor. Hükümet, gerekli bütçe ve teknik çalışmaları tamamladıktan sonra bu teklifi sunacak.

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