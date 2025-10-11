Antakya Antik Hipodromunda Kazılar Sürüyor: Spina ve Mozaikler Gün Yüzüne Çıkarıldı

Antakya Antik Hipodromunda kazı çalışmaları yoğunlaşıyor

Hatay'da, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki Antakya Antik Hipodrom ve çevresinde sürdürülen arkeolojik kazılar devam ediyor. Çalışmalar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Pamir başkanlığındaki 15 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında önemli buluntular

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde yapılan kazılarda, yarış alanını ikiye bölen ve spina adı verilen anıtsal yapının büyük kısmı gün yüzüne çıkarıldı. Kazı başkanı Pamir, hipodromun 80 bin kişi kapasiteli olduğunu ve alanın 500 metre uzunluğunda ile yaklaşık 100 metre genişliğinde bulunduğunu belirtti.

Spina ve mozaik katmanları

Pamir, hipodromun ortasında yer alan spinanın üst katmanının mozaiklerle kaplı olduğunu aktararak, bölgedeki ekiplerle kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Pamir, alanın ziyaretçilere açılmasını istediklerini vurgulayarak, "Antik hipodromda bu yıl çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Temel amacımız, bu alanı hayatın içine sokmak, gezilebilir ve kullanılabilir hale dönüştürmek." dedi.

Kuzey ve güney bölgelerde sosyal yaşam izleri

Arkeolog Pelin Kayaş ise hipodromun kuzey ve güneyine konumlanmış, kamusal ve sosyal hayatı yansıtan mekanlarda kazıların sürdüğünü bildirdi. Kayaş, kazılarda üç farklı kamusal yapıya ait izlere rastlandığını söyledi.

Buluntular sosyal yaşama ışık tutuyor

Kayaş, buluntular hakkında şunları aktardı: "İşlik olabileceğini düşündüğümüz üretim faaliyetinin yapıldığı demir ve cam cürufları ile onlara ait potalar tespit ettik. Ayrıca ev içi kullanıma dair buluntular da var. Hipodromların etrafında sosyal eğlence alanlarının olduğunu biliyoruz. Burada kemik müzik aleti parçaları, hem taş hem kemikten oyun taşları ve çok sayıda zar buluyoruz. Bu da bize yoğun bir eğlence hayatının olduğunu gösteriyor."

Hatay'da Antakya Antik Hipodrom ve çevresindeki arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki antik hipodromda, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Pamir başkanlığında 15 kişilik ekip çalışma yapıyor.