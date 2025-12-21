DOLAR
Antalya Büyükşehir 27’nci Çevre Ödülünü Kazandı — UNEP‑MAP İstanbul Çevre Dostu Şehirler 2024/2025’te Üçüncülük

Antalya Büyükşehir Belediyesi, UNEP‑MAP'in İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü 2024/2025'te uluslararası jüri tarafından üçüncülüğe layık görüldü; kurum 27’nci çevre ödülünü aldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:15
Antalya Büyükşehir 27’nci Çevre Ödülünü Kazandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı–Akdeniz Eylem Planı (UNEP-MAP) tarafından yürütülen "İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü" (İstanbul Environment Friendly City Award) 2024/2025 döneminde uluslararası jüri tarafından üçüncülük ödülüne layık görüldü. Belediye böylece çevre alanında 27’nci ödülünü kazanarak Akdeniz’in en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden biriyle onurlandırıldı.

Ödül duyurusu ve temsil

Ödül, Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenen 24. Barselona Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP24) kapsamında açıklandı. Konferansa Antalya Büyükşehir Belediyesi adına İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı katıldı.

Jürinin değerlendirmesi

Jüri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğine uyum, su verimliliği, sürdürülebilir atık yönetimi, kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması, yeşil alanların artırılması ve çevresel risklere karşı dayanıklı şehircilik uygulamaları gibi alanlardaki çalışmalarını beğeniyle değerlendirdi. Bu kapsamlı değerlendirme sonucunda belediye, UNEP-MAP tarafından yürütülen ödüllerde üçüncülükle ödüllendirildi.

Belediye yetkililerinin değerlendirmesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci vizyonunun uluslararası ölçekte tescillendiğini vurguladı. Özdemir, Büyükşehir Belediyemiz, bu ödül ile çevre alanında 27’nci ödülünü kazanmış oldu. Başkanımız Muhittin Böcek’in çevre alanında hayata geçirdiği projelerin uluslararası alanda ne kadar değerli olduğu bir kez daha ortaya kondu. 2025 yılı Çevre Başkenti seçilen Antalya’mızın başarısı bu ödülle taçlanmış oldu. Bu ödül; Barselona Sözleşmesi’ne taraf ülkeler arasında çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele, kentsel planlama ve doğal kaynak yönetimi alanlarında başarılı şehirleri ödüllendiren, Akdeniz’in en prestijli kentsel çevre ödüllerinden biridir. Değerlendirmeler tamamen teknik komite, bağımsız uzmanlar ve ilgili yönlendirme kurulları tarafından yapılmaktadır. Antalya’nın son dönemde hayata geçirdiği çevre ve sürdürülebilirlik uygulamaları özellikle güçlü bulunmuştur. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum

Ödülün önemi

Bu başarı, Antalya’nın çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının uluslararası platformlarda tanınmasını sağlarken, kentin 2025 Çevre Başkenti unvanıyla örtüşen stratejik hedeflerini de güçlendiriyor. Ödül, yerel yönetimin çevre politikalarının etkinliğini ve Akdeniz bölgesindeki lider konumunu pekiştiriyor.

