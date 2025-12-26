Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Aktif Yaşlılara Evde Çiçek Yetiştiriciliği Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aktif Yaşlı Merkezinde, yaş almış bireylere yönelik Evde Çiçek Yetiştiriciliği ve Bakımı Eğitimi düzenlendi. Eğitimle, merkez yararlanıcılarının üretkenliklerini artırmak ve doğayla bağlarını güçlendirmek hedeflendi.

Eğitimin içeriği

Eğitimde, ev ortamında çiçek yetiştirmenin püf noktaları uzmanlar tarafından aktarıldı. Katılımcılara doğru toprak kullanımı, sulama sıklığı, haşerelere karşı alınabilecek önlemler ve mevsimsel bakım yöntemleri gibi konular hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Uygulamalı anlatımlarla katılımcılar günlük yaşamda kolaylıkla uygulayabilecekleri temel bilgi sahibi oldu.

Katılımcı görüşleri

Emekli Neriman Topcan eğitime ilişkin, "Evlerimizde çiçeklerimiz açmıyor diye bırakıyoruz, köşeye atıyoruz. Ama saksılarının mevsimine göre değişeceğini bilmiyorduk. Bunları öğrenmiş olduk. Eğitimden çok memnun kaldık" dedi.

Müşerref Erbay ise merkeze ilk kez geldiğini belirterek, "Böyle güzel bir merkezin varlığından haberim yoktu. Burada düzenlenen kursları görünce çok etkilendim. Bugün aldığımız çiçek bakım eğitimiyle aslında çiçek bakımına dair hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Öğrenmiş olduk. Şimdi çiçeklerimi seveceğim, daha güzel bakacağım. Büyükşehir Belediyesi’ne bu merkez için sonsuz teşekkür ediyorum. Burada dertlerimizi unutuyoruz. Eve zinde bir şekilde döneceğim" ifadelerini kullandı.

Eğitimler sürecek

Mine Alpkapan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda ziraat teknikeri olduğunu belirterek katılımın yoğunluğundan memnun olduklarını ve eğitimlerin farklı noktalarda devam edeceğini aktardı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI AKTİF YAŞLI MERKEZİ’NDE YAŞ ALMIŞ BİREYLERE YÖNELİK EVDE ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BAKIMI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ. EĞİTİMLE AKTİF YAŞLI MERKEZİ’NDEN YARARLANAN BİREYLERİN DAHA ÜRETKEN OLMALARI VE DOĞAYLA BAĞLARINI GÜÇLENDİRMELERİ HEDEFLENDİ.