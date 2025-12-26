DOLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Aktif Yaşlılara Evde Çiçek Yetiştiriciliği Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aktif Yaşlı Merkezi'nde düzenlenen "Evde Çiçek Yetiştiriciliği ve Bakımı" eğitimiyle yaş almış bireylere pratik çiçek bakım bilgileri verildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:48
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aktif Yaşlı Merkezinde, yaş almış bireylere yönelik Evde Çiçek Yetiştiriciliği ve Bakımı Eğitimi düzenlendi. Eğitimle, merkez yararlanıcılarının üretkenliklerini artırmak ve doğayla bağlarını güçlendirmek hedeflendi.

Eğitimin içeriği

Eğitimde, ev ortamında çiçek yetiştirmenin püf noktaları uzmanlar tarafından aktarıldı. Katılımcılara doğru toprak kullanımı, sulama sıklığı, haşerelere karşı alınabilecek önlemler ve mevsimsel bakım yöntemleri gibi konular hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Uygulamalı anlatımlarla katılımcılar günlük yaşamda kolaylıkla uygulayabilecekleri temel bilgi sahibi oldu.

Katılımcı görüşleri

Emekli Neriman Topcan eğitime ilişkin, "Evlerimizde çiçeklerimiz açmıyor diye bırakıyoruz, köşeye atıyoruz. Ama saksılarının mevsimine göre değişeceğini bilmiyorduk. Bunları öğrenmiş olduk. Eğitimden çok memnun kaldık" dedi.

Müşerref Erbay ise merkeze ilk kez geldiğini belirterek, "Böyle güzel bir merkezin varlığından haberim yoktu. Burada düzenlenen kursları görünce çok etkilendim. Bugün aldığımız çiçek bakım eğitimiyle aslında çiçek bakımına dair hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Öğrenmiş olduk. Şimdi çiçeklerimi seveceğim, daha güzel bakacağım. Büyükşehir Belediyesi’ne bu merkez için sonsuz teşekkür ediyorum. Burada dertlerimizi unutuyoruz. Eve zinde bir şekilde döneceğim" ifadelerini kullandı.

Eğitimler sürecek

Mine Alpkapan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda ziraat teknikeri olduğunu belirterek katılımın yoğunluğundan memnun olduklarını ve eğitimlerin farklı noktalarda devam edeceğini aktardı.

