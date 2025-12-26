DOLAR
Alanya'da Tunahan İçin Seferberlik: Engelli Gence Yardım Yağdı

Antalya'nın Alanya'sında yaşayan 18 yaşındaki Tunahan için İHA haberi sonrası hayırseverler seferber oldu; aileye nakdi yardım ve daha erişilebilir ev arayışı sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:10
İHA haberi sonrası duyarlı vatandaşlar ve kurumlar harekete geçti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli ve yatağa bağımlı 18 yaşındaki Tunahan Kaplan'ın yaşam mücadelesi tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Özel eğitim gördüğü okula gitmesi için üvey babasının yaptırdığı, 40 bin lira maliyetli ilkel teleferikle tekerlekli sandalye üzerinde evden çıkarılarak götürülen Tunahan'ın durumu büyük yankı uyandırdı.

Gündüzleri hamallık yaparak evin geçimini sağlayan ve akşamları Tunahan'ın bakımını üstlenen üvey baba Bilal Aktoy'un çabaları haberlerle duyulunca, çok sayıda hayırsever aileyle iletişime geçti. Bazı kişiler nakdi yardım sundu, bazıları ise sağlık ve bakım ihtiyaçlarının karşılanması ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çözüm yolları aradı.

İhlas Haber Ajansı (İHA)'nın haberinin ardından, Tunahan için yönelen destekler özellikle mevcut evin merdivenli ve dar yapısının engelli birey için uygun olmaması nedeniyle yeni bir erişilebilir konut bulunmasına yoğunlaştı.

Üvey baba Bilal Aktoy, kendilerine uzanan yardım elleri karşısında duygulandığını belirterek, "Ankara’dan Mustafa Bey, İstanbul’dan Dinçer Bey Tunahan için yardımcı oldu. Çok mutlu hissettim. Belediyeden ve sosyal hizmetlerden geldiler onlar yardımcı oldular. Memnun oldum" dedi.

Anne Fatma Aktoy ise, Tunahan'ın okula daha rahat gidebilmesinin ve zaman zaman dışarı çıkarılabilmesinin hem oğlunun hem de kendilerinin moralini yükselttiğini söyleyerek, "Yardımlardan sonra kendimizi iyi hissettik. Alanya Belediyesinden geldiler. Evin önünü yaptıralım dediler. Raylı sistemin bakımını yaptılar. İstanbul’dan Dinçer Bey bizi aradı maddi yardımda bulundu" ifadelerini kullandı.

Ailenin en büyük beklentisi, Tunahan'ın bakımının daha kolay sağlanabileceği ve giriş-çıkışın rahat olduğu bir eve taşınmak. Hayırseverlerin bu konuda da çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Tunahan Kaplan’ın yaşam mücadelesi ve ailesinin fedakârlığı, Alanya'da ve Türkiye genelinde birçok kişiyi derinden etkiledi; desteğin sürmesi bekleniyor.

