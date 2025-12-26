DOLAR
Gölbaşı'nda Yılsonu Değerlendirme Toplantısı — Kaymakam Kadir Algın Başkanlığında

Gölbaşı’nda Kaymakam Kadir Algın başkanlığında düzenlenen toplantıda 2025 çalışmaları, kalıcı konutlar ve 2026 hizmet planları görüşüldü.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:03
Gölbaşı'nda Yılsonu Değerlendirme Toplantısı — Kaymakam Kadir Algın Başkanlığında

Gölbaşı'nda yılsonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Kaymakam Kadir Algın başkanlığında yılsonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı ayrıntıları

Toplantı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Konferans Salonunda, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.

Gündemde 2025 yılı içinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, özellikle kalıcı konutların yapım süreci, gelinen aşama ve planlanan teslimatlar hakkında bilgilendirme yer aldı.

Geleceğe dönük planlama

Toplantıda muhtarların kurumlara dair soruları cevaplandırılırken, 2026 yılına yönelik hizmet planlamaları da ele alındı; talep ve öneriler doğrultusunda çözüm odaklı istişareler yapıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

