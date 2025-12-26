Gölbaşı'nda Yılsonu Değerlendirme Toplantısı — Kaymakam Kadir Algın Başkanlığında

Gölbaşı'nda yılsonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Kaymakam Kadir Algın başkanlığında yılsonu değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantı ayrıntıları
Toplantı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Konferans Salonunda, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.
Gündemde 2025 yılı içinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, özellikle kalıcı konutların yapım süreci, gelinen aşama ve planlanan teslimatlar hakkında bilgilendirme yer aldı.
Geleceğe dönük planlama
Toplantıda muhtarların kurumlara dair soruları cevaplandırılırken, 2026 yılına yönelik hizmet planlamaları da ele alındı; talep ve öneriler doğrultusunda çözüm odaklı istişareler yapıldı.
