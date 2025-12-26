DOLAR
Karapınar’da ÇEDES Etkinliği: Öğrenciler Sultan Selim Camii’nde Sabah Namazında Buluştu

Karapınar'da ÇEDES projesi kapsamında Hacı Osman Arı İmam Hatip Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Sultan Selim Camii'nde sabah namazında vatandaşlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:03
Gençler ve vatandaşlar aynı safta buluştu

Konya’nın Karapınar ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında Hacı Osman Arı İmam Hatip Ortaokulu ile Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, sabah namazı için Sultan Selim Camiinde bir araya geldi.

Programda gençler, vatandaşlarla birlikte saf tutarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Etkinlik, toplumun farklı kesimlerini ortak değerler etrafında buluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ÇEDES Proje Koordinatörü Ali Çağıran, etkinlikle ilgili olarak projenin İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Çağıran şöyle dedi: "Bugün çocuğu, genci ve yaşlısıyla hep birlikte aynı safta yer aldık. Amacımız; milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, birbirleriyle kardeşlik bağları kuran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran nesiller yetiştirmektir".

