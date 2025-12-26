DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,6 0,6%
ALTIN
6.224,97 -0,89%
BITCOIN
3.805.047,39 -0,9%

Çıldır'da Şivillik Coşkusu: Konya'dan Ardahan'a Gönül Köprüsü

Çıldır Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Konya'nın Şivillik geleneği, öğretmen R. Gamze Akdeniz öncülüğünde gerçekleştirildi; protokol katılımı ve fener alayı ile son buldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:19
Çıldır'da Şivillik Coşkusu: Konya'dan Ardahan'a Gönül Köprüsü

Çıldır'da Şivillik Coşkusu: Konya'dan Ardahan'a Gönül Köprüsü

Konya geleneği Çıldır'da yaşatıldı

Çıldır Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Konya'dan Ardahan'a gönül köprüsü kuruldu. Konya ilinde her yıl Üçayların başlangıcında yapılan Şivillik geleneği, Çıldır'da düzenlenen etkinlikle öğrencilerle buluştu.

Program, okulun pansiyonunda, okul öğretmenlerinden R. Gamze Akdeniz inisiyatifiyle organize edildi ve Yatılı Bölge Okulu pansiyonundan icra edildi. Etkinlik boyunca öğrenciler geleneksel ritüelleri yaşatırken, izleyenlere renkli anlar sundu.

Programa İlçe Kaymakamı Barış Aytürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, İlçe Müftüsü Metin Aksoy, AK Parti İl Genel Encümeni Ahmet Rıfat Vural ve AK Parti İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu katıldı. Program, öğrencilerin sunduğu gösteriler, yemek ikramı ve fener alayı ile sona erdi.

İlçe Kaymakamı Barış Aytürk, etkinlikte; Konya'nın geleneğini hediyeleriyle öğrencilere ulaştıran Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Kültür İşleri Müdürü Raşit Öztürkmen'e, ayrıca bu anlamlı etkinliğe öncülük eden öğretmen R. Gamze Akdeniz ile emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinlik, geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına verdiği önem ve yerel iş birliğiyle dikkat çekerken, Çıldır'da kültürel bağların güçlendiğine işaret etti.

ÇILDIR YATILI BÖLGE ORTAOKULU’UNDA KONYA’DAN ARDAHAN’A GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULDU. KONYA İLİNDE HER...

ÇILDIR YATILI BÖLGE ORTAOKULU’UNDA KONYA’DAN ARDAHAN’A GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULDU. KONYA İLİNDE HER YIL ÜÇAYLARIN BAŞLANGICINDA YAPILAN ŞİVİLLİK GELENEĞİ ÇILDIRDA YAŞATILDI.

ÇILDIR YATILI BÖLGE ORTAOKULU’UNDA KONYA’DAN ARDAHAN’A GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULDU. KONYA İLİNDE HER...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erkan Aydın Osmangazi’de 7 Mahalleyle Ortak Akıl Buluşması
2
Kilis STK’larından Gazze için 1 Ocak’ta Galata Köprüsü'nde 'İnsanlık Yürüyüşü' çağrısı
3
Şanlıurfa Abdulkadir Yüksel Bulvarı'nda Trafik Rahatlıyor
4
Muğla'da Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Depreme Dayanıklı Yeniden İnşa Ediliyor
5
Ardahan'da Cuma Çıkışı: Filistin'e Destek, İsrail Protestosu
6
Meteoroloji'den Elazığ, Bingöl ve Tunceli'ye Kuvvetli Kar Uyarısı
7
Abant Gölü Milli Parkı’nda Kışın Büyüsü: Kar ve Sis Kuşbakışı Görüntülendi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı