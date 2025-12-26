Çıldır'da Şivillik Coşkusu: Konya'dan Ardahan'a Gönül Köprüsü

Konya geleneği Çıldır'da yaşatıldı

Çıldır Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Konya'dan Ardahan'a gönül köprüsü kuruldu. Konya ilinde her yıl Üçayların başlangıcında yapılan Şivillik geleneği, Çıldır'da düzenlenen etkinlikle öğrencilerle buluştu.

Program, okulun pansiyonunda, okul öğretmenlerinden R. Gamze Akdeniz inisiyatifiyle organize edildi ve Yatılı Bölge Okulu pansiyonundan icra edildi. Etkinlik boyunca öğrenciler geleneksel ritüelleri yaşatırken, izleyenlere renkli anlar sundu.

Programa İlçe Kaymakamı Barış Aytürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, İlçe Müftüsü Metin Aksoy, AK Parti İl Genel Encümeni Ahmet Rıfat Vural ve AK Parti İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu katıldı. Program, öğrencilerin sunduğu gösteriler, yemek ikramı ve fener alayı ile sona erdi.

İlçe Kaymakamı Barış Aytürk, etkinlikte; Konya'nın geleneğini hediyeleriyle öğrencilere ulaştıran Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Kültür İşleri Müdürü Raşit Öztürkmen'e, ayrıca bu anlamlı etkinliğe öncülük eden öğretmen R. Gamze Akdeniz ile emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinlik, geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına verdiği önem ve yerel iş birliğiyle dikkat çekerken, Çıldır'da kültürel bağların güçlendiğine işaret etti.

