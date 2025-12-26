Ataşehir'de Karla Mücadele Hazırlığı: 74 Araç, 2 Bin Ton Tuz

Ataşehir Belediyesi, İstanbul genelinde beklenen kar yağışı ve meteorolojik uyarılar doğrultusunda ilçede ulaşımın aksamasını önlemek ve günlük yaşamın güvenli şekilde sürmesini sağlamak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Karla mücadele kapsamında ilçede sahada görev yapacak ekipler hazır bekletiliyor. Toplam 74 araç ile; 14 binek araç, 13 çift kabin araç, 12 iş makinesi, 8 kamyon, 5 kar küreme aracı, 20 damperli kamyonet ve 2 tanker görev yapacak. Çalışmalara ayrıca 195 kişilik saha ve teknik ekip destek verecek.

İlçede ana arterlerden ara sokaklara, kaldırımlardan okul yollarına kadar tüm noktalarda kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleyici çalışmalar aralıksız yürütülecek. Ekipler, özellikle ulaşımın ve yaya güvenliğinin aksamaması için kritik noktalarda öncelikli müdahale gerçekleştirecek.

2 bin ton tuz stoklandı. Muhtemel buzlanmalarda tuzlama çalışmaları bu stoktan yapılacak ve Ataşehirli vatandaşlar ihtiyaç halinde belediye tarafından belirlenen noktalardan ücretsiz tuz temin edebilecek. Ataşehir Belediyesi, kar yağışı süresince çalışmalarını 7/24 sürdürecek.

Tuz Bırakılacak Noktalar

Âşık Veysel Mahallesi 3039 Sokak, Esatpaşa Mahallesi Erdoğan Sokak, Yenisahra Mahallesi Koç Caddesi, Yenisahra Mahallesi İnönü Caddesi, Yenisahra Mahallesi Derecik Sokak, Kayışdağı Mahallesi Üçnar Sokak, Kayışdağı Mahallesi Patika Yolu Sokak, Kayışdağı Mahallesi Çoban Çeşme Sokak, Kayışdağı Mahallesi Egemenlik Sokak, İnönü Mahallesi Piri Mehmet Paşa Caddesi, İnönü Mahallesi Muhtarlıktan Aşağı Rampalar, İnönü Mahallesi Emekçi Sokak, İnönü Mahallesi Yeşil Sokak, Mustafa Kemal Mahallesi Cem Evi, İçerenköy Mahallesi Yücel Sokak-Mutlu Sokak kesişimi, Mimar Sinan Mahallesi Enderbey Sokak-Kemalpaşa Caddesi kesişimi.

İSTANBUL GENELİNDE BEKLENEN KAR YAĞIŞI VE YAPILAN METEOROLOJİK UYARILARA KARŞI TÜM HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYAN ATAŞEHİR BELEDİYESİ, İLÇEDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI VE GÜNLÜK YAŞAMIN GÜVENLİ ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ İÇİN SAHADA GÖREV ALACAK EKİPLERİNİ HAZIR BEKLETİYOR.