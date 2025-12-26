DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,6 0,6%
ALTIN
6.224,97 -0,89%
BITCOIN
3.805.047,39 -0,9%

Ataşehir'de Karla Mücadele Hazırlığı: 74 Araç, 2 Bin Ton Tuz

Ataşehir Belediyesi, kar yağışına karşı ulaşımın aksamaması için 74 araç ve 195 kişilik ekiple 2 bin ton tuz stokladı; ücretsiz tuz noktaları belirlendi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:54
Ataşehir'de Karla Mücadele Hazırlığı: 74 Araç, 2 Bin Ton Tuz

Ataşehir'de Karla Mücadele Hazırlığı: 74 Araç, 2 Bin Ton Tuz

Ataşehir Belediyesi, İstanbul genelinde beklenen kar yağışı ve meteorolojik uyarılar doğrultusunda ilçede ulaşımın aksamasını önlemek ve günlük yaşamın güvenli şekilde sürmesini sağlamak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Karla mücadele kapsamında ilçede sahada görev yapacak ekipler hazır bekletiliyor. Toplam 74 araç ile; 14 binek araç, 13 çift kabin araç, 12 iş makinesi, 8 kamyon, 5 kar küreme aracı, 20 damperli kamyonet ve 2 tanker görev yapacak. Çalışmalara ayrıca 195 kişilik saha ve teknik ekip destek verecek.

İlçede ana arterlerden ara sokaklara, kaldırımlardan okul yollarına kadar tüm noktalarda kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleyici çalışmalar aralıksız yürütülecek. Ekipler, özellikle ulaşımın ve yaya güvenliğinin aksamaması için kritik noktalarda öncelikli müdahale gerçekleştirecek.

2 bin ton tuz stoklandı. Muhtemel buzlanmalarda tuzlama çalışmaları bu stoktan yapılacak ve Ataşehirli vatandaşlar ihtiyaç halinde belediye tarafından belirlenen noktalardan ücretsiz tuz temin edebilecek. Ataşehir Belediyesi, kar yağışı süresince çalışmalarını 7/24 sürdürecek.

Tuz Bırakılacak Noktalar

Âşık Veysel Mahallesi 3039 Sokak, Esatpaşa Mahallesi Erdoğan Sokak, Yenisahra Mahallesi Koç Caddesi, Yenisahra Mahallesi İnönü Caddesi, Yenisahra Mahallesi Derecik Sokak, Kayışdağı Mahallesi Üçnar Sokak, Kayışdağı Mahallesi Patika Yolu Sokak, Kayışdağı Mahallesi Çoban Çeşme Sokak, Kayışdağı Mahallesi Egemenlik Sokak, İnönü Mahallesi Piri Mehmet Paşa Caddesi, İnönü Mahallesi Muhtarlıktan Aşağı Rampalar, İnönü Mahallesi Emekçi Sokak, İnönü Mahallesi Yeşil Sokak, Mustafa Kemal Mahallesi Cem Evi, İçerenköy Mahallesi Yücel Sokak-Mutlu Sokak kesişimi, Mimar Sinan Mahallesi Enderbey Sokak-Kemalpaşa Caddesi kesişimi.

İSTANBUL GENELİNDE BEKLENEN KAR YAĞIŞI VE YAPILAN METEOROLOJİK UYARILARA KARŞI TÜM HAZIRLIKLARINI...

İSTANBUL GENELİNDE BEKLENEN KAR YAĞIŞI VE YAPILAN METEOROLOJİK UYARILARA KARŞI TÜM HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYAN ATAŞEHİR BELEDİYESİ, İLÇEDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI VE GÜNLÜK YAŞAMIN GÜVENLİ ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ İÇİN SAHADA GÖREV ALACAK EKİPLERİNİ HAZIR BEKLETİYOR.

İSTANBUL GENELİNDE BEKLENEN KAR YAĞIŞI VE YAPILAN METEOROLOJİK UYARILARA KARŞI TÜM HAZIRLIKLARINI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erkan Aydın Osmangazi’de 7 Mahalleyle Ortak Akıl Buluşması
2
Kilis STK’larından Gazze için 1 Ocak’ta Galata Köprüsü'nde 'İnsanlık Yürüyüşü' çağrısı
3
Şanlıurfa Abdulkadir Yüksel Bulvarı'nda Trafik Rahatlıyor
4
Muğla'da Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Depreme Dayanıklı Yeniden İnşa Ediliyor
5
Ardahan'da Cuma Çıkışı: Filistin'e Destek, İsrail Protestosu
6
Meteoroloji'den Elazığ, Bingöl ve Tunceli'ye Kuvvetli Kar Uyarısı
7
Abant Gölü Milli Parkı’nda Kışın Büyüsü: Kar ve Sis Kuşbakışı Görüntülendi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı