Bolu'da Taşlıyayla Göleti'nde 500 Metrelik Kaçak Misina Ağı Ele Geçirildi

Bolu'nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'ne kaçak avcılar tarafından bırakılan 500 metre uzunluğundaki misina ağ, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek sudan çıkarıldı.

Geniş çaplı denetim sonucu ağ bulundu

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Seben Gölü'ne gelen ihbar üzerine bölgeye giderek botla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan arama ve taramalar sırasında gölün orta bölümlerinde mevzuata aykırı şekilde serilmiş, sahipsiz bir misina ağ tespit edildi ve sudan çekildi.

Ağdan 105 sazan çıktı; anaçlar koruma altına alındı

Kıyıya çekilen ağlarda yapılan incelemede 105 sazan bulundu. Bu balıklardan 55'inin anaç olduğu saptandı ve popülasyonun sürdürülebilirliği açısından Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakledildi. Ağdan canlı olarak kurtarılan diğer 50 sazan ise doğal yaşam alanları olan göle geri bırakıldı.

Ağlar muhafaza altına alındı, denetimler sürecek

El konulan 500 metrelik misina ağ imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Yetkililer, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

