DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,6 0,6%
ALTIN
6.224,97 -0,89%
BITCOIN
3.805.047,39 -0,9%

Bolu'da Taşlıyayla Göleti'nde 500 Metrelik Kaçak Misina Ağı Ele Geçirildi

Seben'deki Taşlıyayla Göleti'ne bırakılan 500 metrelik misina ağ sudan çıkarıldı; ağdan 105 sazan yakalandı, 55 anaç üretim istasyonuna götürüldü, 50'si göle salındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:03
Bolu'da Taşlıyayla Göleti'nde 500 Metrelik Kaçak Misina Ağı Ele Geçirildi

Bolu'da Taşlıyayla Göleti'nde 500 Metrelik Kaçak Misina Ağı Ele Geçirildi

Bolu'nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'ne kaçak avcılar tarafından bırakılan 500 metre uzunluğundaki misina ağ, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek sudan çıkarıldı.

Geniş çaplı denetim sonucu ağ bulundu

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Seben Gölü'ne gelen ihbar üzerine bölgeye giderek botla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan arama ve taramalar sırasında gölün orta bölümlerinde mevzuata aykırı şekilde serilmiş, sahipsiz bir misina ağ tespit edildi ve sudan çekildi.

Ağdan 105 sazan çıktı; anaçlar koruma altına alındı

Kıyıya çekilen ağlarda yapılan incelemede 105 sazan bulundu. Bu balıklardan 55'inin anaç olduğu saptandı ve popülasyonun sürdürülebilirliği açısından Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakledildi. Ağdan canlı olarak kurtarılan diğer 50 sazan ise doğal yaşam alanları olan göle geri bırakıldı.

Ağlar muhafaza altına alındı, denetimler sürecek

El konulan 500 metrelik misina ağ imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Yetkililer, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNDEKİ TAŞLIYAYLA GÖLETİ'NE KAÇAK AVCILAR TARAFINDAN BIRAKILAN 500 METRE...

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNDEKİ TAŞLIYAYLA GÖLETİ'NE KAÇAK AVCILAR TARAFINDAN BIRAKILAN 500 METRE UZUNLUĞUNDAKİ MİSİNA AĞ, EKİPLER TARAFINDAN TESPİT EDİLEREK SUDAN ÇIKARILDI. AĞA TAKILAN 105 SAZAN BALIĞINDAN 55'İ ANAÇ OLMALARI NEDENİYLE ÜRETİM İSTASYONUNA GÖTÜRÜLÜRKEN, 50 BALIK YENİDEN GÖLE SALINDI.

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNDEKİ TAŞLIYAYLA GÖLETİ'NE KAÇAK AVCILAR TARAFINDAN BIRAKILAN 500 METRE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erkan Aydın Osmangazi’de 7 Mahalleyle Ortak Akıl Buluşması
2
Kilis STK’larından Gazze için 1 Ocak’ta Galata Köprüsü'nde 'İnsanlık Yürüyüşü' çağrısı
3
Şanlıurfa Abdulkadir Yüksel Bulvarı'nda Trafik Rahatlıyor
4
Muğla'da Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Depreme Dayanıklı Yeniden İnşa Ediliyor
5
Ardahan'da Cuma Çıkışı: Filistin'e Destek, İsrail Protestosu
6
Meteoroloji'den Elazığ, Bingöl ve Tunceli'ye Kuvvetli Kar Uyarısı
7
Abant Gölü Milli Parkı’nda Kışın Büyüsü: Kar ve Sis Kuşbakışı Görüntülendi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı