Bist 100
9.021,85 0%
DOLAR
30,75 0,12%
EURO
32,92 0,01%
ALTIN
1.968,09 0,03%

Antalya Büyükşehir’de Zabıta Memuru Olmak İsteyenlere Müjde! 60 KPSS Yeterli

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ön Lisans ve Lisans mezunları arasından 73 zabıta memuru alacak. Başvurular 13-16 Şubat 2024 tarihleri arasında online ve şahsen yapılacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:42
Antalya Büyükşehir’de Zabıta Memuru Olmak İsteyenlere Müjde! 60 KPSS Yeterli

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden 73 Zabıta Memuru Alımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru kadrosunda istihdam etmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Zabıta Memuru Yönetmeliği kapsamında 73 memur alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak kadrolar, kontenjanlar, başvuru şartları ve diğer detayları haberimizde yer alıyor.

personel alımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Süreci Nasıl Olacak?

Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı için başvurular 13 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 16 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını online olarak dolduracakları başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’na şahsen teslim edecekler. Başvuru için gerekli belgeler ve dilekçe örneği buradanindirilebilir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alıı Başvuru Şartları Nelerdir?

Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranıyor. Bunlar:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

gibi şartlar bulunuyor.

Ayrıca, alım yapılacak unvanlar için özel olarak da bazı şartlar aranıyor. Bunlar:

İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, önlisans mezunları için 2022-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022-KPSS P3 puan türünde, alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Belediye Zabıta Yönetmeliği’ne göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı kapsamında toplam 73 zabıta memuru alınacak. Bunların 17’si ön lisans mezunu, 56’sı ise lisans mezunu olacak. Alım yapılacak unvanlar, kontenjanlar ve KPSS puan türleri şöyle:

| Unvan | Öğrenim | Kontenjan | KPSS Puan Türü | | Zabıta Memuru | Ön Lisans | 17 | P93 | | Zabıta Memuru | Lisans | 56 | P3 |

personel alımı

personel alımı

personel alımı

personel alımı

İLGİLİ HABERLER

Ve başladı! Günler önce alarm verilmişti! Antalya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Urfa, Ankara, İzmir'de yaşayanlar dikkat

Ve başladı! Günler önce alarm verilmişti! Antalya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Urfa, Ankara, İzmir'de yaşayanlar dikkat

PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!

PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!

Dinçer Güner Sevgililer Günü planlarınızı bozacak 3 Astrolojik tehlikeyi açıkladı!

Dinçer Güner Sevgililer Günü planlarınızı bozacak 3 Astrolojik tehlikeyi açıkladı!

O Üniversiteside Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı! KPSS’li ve KPSS’siz Kadın/Erkek Personel Alımı Başladı: Başvuru İçin Tıklayın

O Üniversiteside Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı! KPSS’li ve KPSS’siz Kadın/Erkek Personel Alımı Başladı: Başvuru İçin Tıklayın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pırasayı bugüne kadar hep yanlış pişirmişiz! Meğer bunu ekleyince lezzeti beşe katlanıyormuş
2
e-Devlet'i kitleyen hizmet! Emekli olmadan emekli maaşını tek tıkla öğrenin!
3
Nakit para arayanlar koşsun! Bu bankalar faizsiz nakit destek kutusunu açtı
4
Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta
5
Çalışma Bakanlığı'nda çalışmak için son fırsat! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına duyuruldu
6
14 Şubat 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller ve Maaşlar: Evde Bakım Maaşı Sorgulama Ekranı
7
Lise Mezunu ve 55 KPSS Puanıyla Üniversitede İş İmkanı! Büro Personeli, Soför ve Tekniker Alımı Yapılıyor

SGK listeyi güncelledi! Bu meslekleri yapanlar hemen emekli olacak: İşte aranan kritik şart

Ve başladı! Günler önce alarm verilmişti! Antalya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Urfa, Ankara, İzmir'de yaşayanlar dikkat

PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!

e-Devlet'i kitleyen hizmet! Emekli olmadan emekli maaşını tek tıkla öğrenin!

Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü

Kurt Sürüsüne Karışan Kediyi Türkiye'de 974 Kişiden Sadece 27’si 10 Saniyede Fark Etti: 10 Saniyede Görebilenler Çok Zeki

Her gün hapır hupur yiyoruz! Meğer cildi 10 yaş birden yaşlandırıyormuş

Akaryakıt zammına bankalar dur dedi! Sadece 2 gün geçerli: 4,5 LT bedava yakıt alacaksınız

O Üniversiteside Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı! KPSS’li ve KPSS’siz Kadın/Erkek Personel Alımı Başladı: Başvuru İçin Tıklayın

Aynı üründen ikincisini alırsanız yüzde 50 indirim kazanacaksınız! Migros marketler kampanyaya imza attı

Dinçer Güner Sevgililer Günü planlarınızı bozacak 3 Astrolojik tehlikeyi açıkladı!

Kahvaltısız güne başlamayanlar dikkat! Bu saatler arasında yapmak ömrünüze 20 yıl katacak!