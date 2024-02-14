Antalya Büyükşehir’de Zabıta Memuru Olmak İsteyenlere Müjde! 60 KPSS Yeterli

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden 73 Zabıta Memuru Alımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru kadrosunda istihdam etmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Zabıta Memuru Yönetmeliği kapsamında 73 memur alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak kadrolar, kontenjanlar, başvuru şartları ve diğer detayları haberimizde yer alıyor.







Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Süreci Nasıl Olacak?

Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı için başvurular 13 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 16 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını online olarak dolduracakları başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’na şahsen teslim edecekler. Başvuru için gerekli belgeler ve dilekçe örneği buradanindirilebilir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alıı Başvuru Şartları Nelerdir?

Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranıyor. Bunlar:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

gibi şartlar bulunuyor.

Ayrıca, alım yapılacak unvanlar için özel olarak da bazı şartlar aranıyor. Bunlar:

İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, önlisans mezunları için 2022-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022-KPSS P3 puan türünde, alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Belediye Zabıta Yönetmeliği’ne göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı kapsamında toplam 73 zabıta memuru alınacak. Bunların 17’si ön lisans mezunu, 56’sı ise lisans mezunu olacak. Alım yapılacak unvanlar, kontenjanlar ve KPSS puan türleri şöyle:

| Unvan | Öğrenim | Kontenjan | KPSS Puan Türü | | Zabıta Memuru | Ön Lisans | 17 | P93 | | Zabıta Memuru | Lisans | 56 | P3 |















