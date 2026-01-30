Antalya Büyükşehir’den 759 milyar 505 milyon 771 bin 51 TL’lik kırsal yol yatırımı

Antalya Büyükşehir, 2025’te Gazipaşa’dan Kaş’a 19 ilçenin kırsal mahalle yollarına 759 milyar 505 milyon 771 bin 51 TL harcayarak kapsamlı yol çalışmaları gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:50
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:50
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında Gazipaşa’dan Kaş’a 19 ilçenin kırsal mahalle grup yollarına yönelik kapsamlı bir çalışmayla ulaşım altyapısını güçlendirdi. Belediye, bu kapsamda 759 milyar 505 milyon 771 bin 51 TL harcayarak asfaltlama, bakım-onarım ve yeni yol açma faaliyetlerini hayata geçirdi.

Yapılan çalışmaların kapsamı

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından kırsal mahalle grup yollarında sathi asfalt, sıcak asfalt ve stablize uygulamaları yapıldı. Ayrıca greyderli bakım, asfalt yama, altyapı yenileme ve yeni yol açma çalışmaları gerçekleştirildi.

Kış dönemlerinde yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarına karşı karla mücadele yürütülürken, sel ve heyelandan zarar gören noktalara hızlı müdahale edilerek mağduriyetlerin önüne geçildi.

Ulaşıma etkisi ve öncelikler

Yıllar içinde deforme olan mahalle grup yolları genişletilip altyapısı yenilenerek asfaltlandı; yaz aylarında yoğun kullanılan yaylalara ulaşımı sağlayan yollar modernize edildi. Bu yatırımlar sayesinde kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşım konforu önemli ölçüde iyileştirildi.

Sürekli bakım ve geleceğe dönük adımlar

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yolların tamamında yol bakım-onarım çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye, kırsal ulaşımı güçlendirmeye yönelik uygulamalarını planlı ve öncelikli müdahalelerle devam ettiriyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

