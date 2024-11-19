Antalya'da 'Fındıkkıran' Balesi Büyüledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde 'Fındıkkıran' Rüzgarı

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Rus besteci Çaykovski'nin dünya çapında tanınan eseri 'Fındıkkıran'ı izleyiciyle buluşturdu.

Dünyaca ünlü bale topluluklarınca sahnelenen bu muhteşem eserin libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy tarafından hazırlandı. Performans, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Bakış açısını zenginleştiren eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan ve Pavel Petrenko yönetti; başkemancı ise Koray Önel oldu.

Sıradan bir yılbaşı partisinde başlayan hikaye, Stahlbaum ailesinin evinde, Clara'ya hediye edilen 'Fındıkkıran' adlı bebeğin prens’e dönüşmesiyle devam ediyor. Eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından yapıldı.

Prömiyer sırasında 'Fındıkkıran' rolünü Yağızhan Danış, Clara'yı Riine Sasaki, Şeker Perisi'ni Milina Fidan Özbek, Drosselmeyer'i Evren İskender, Kral Fare'yi Burak Burçak, Harlequin'i Volkan Altunel, Colombine'i İlayda Binzet, Anne rolünü Buket Tüzün ve Baba rolünü Cenk Şahinalp üstlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.