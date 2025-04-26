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Antalya'da Girit Lezzetleri Dünya Şefleriyle Tanıtıldı

Antalya'da düzenlenen festivallerde dünyaca ünlü şefler, Girit mutfağının eşsiz lezzetlerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 14:54
Antalya'da Girit Lezzetleri Dünya Şefleriyle Tanıtıldı

Uluslararası Manavgat Festivali'nde Girit Rüzgarı Esti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali", gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi. Dünyaca ünlü mutfak şefleri, Girit mutfağının zengin lezzetlerini katılımcılara tanıttı.

Ünlü Şefler Girit Mutfağını Tanıtıyor

Festivalin ikinci gününde, Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos ve Argyrios Kontakis gibi ünlü şefler, Girit mutfağının vazgeçilmez yemeklerini hazırladı. Girit, Selanik, İtalya, İstanbul ve İzmir'den gelen bu uzman isimler, "Norma", "Karides Saganaki", "Kreto Pitaka", "Sakız Enginarlı Kabak Çiçeği Dolması", "Balkabaklı Otlu Köfte", "Katsikaki Me Maratho Ke Askolimbrus" gibi lezzetlerin hazırlama yöntemlerini katılımcılarla paylaştı.

Manavgat’ın Gastronomi Potansiyeli

İlçe Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, festivalde yapılan sunumda şeflerin, tükenmez zeytinyağlıları, yabani otlarla hazırlanan yemekleri ve taze deniz ürünleriyle Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini modern bir yorumla sunduğunu belirtti. Kara, 'Girit'in yemek tariflerini Side’nin tarihi atmosferiyle buluşturarak bu toprakların zenginliğini dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz.' dedi.

Başkan Kara ayrıca, 'Manavgat, denizi, güneşi ve tarihi değerlerinin yanı sıra gastronomi zenginlikleriyle de cazibe merkezi haline gelmeli. Çeşitliliğimizi korumaya, geliştirmeye devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.

Eğlence ve Kültür Dolu Etkinlikler

Festival kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Grubu da performans sergileyerek etkinliğe renk kattı. Ayrıca, Apollon Tapınağı'nın yakınında kurulan sahnede "Girit’ten Side’ye Lezzet Yolculuğu" başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Burada, oyuncu ve yönetmenlerin katılımıyla "Side’nin Yeni Anlatısı" adlı bir diğer söyleşi de gerçekleşti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" kapsamında dünyaca ünlü mutfak şefleri, Girit'in lezzetlerini tanıttı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" kapsamında dünyaca ünlü mutfak şefleri, Girit'in lezzetlerini tanıttı.

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