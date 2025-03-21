Antalya'da Kolon Kanserine Farkındalık İçin 'Haydi Bir Dikiş De Sen At' Etkinliği

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, kolon kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Haydi Bir Dikiş De Sen At" etkinliği düzenledi.

Ulusal Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı

Mart ayının, Ulusal Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı olarak kabul edilmesi nedeniyle yapılan etkinlik, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Volkan Doğru koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor.

Etkinlikte, hastane içerisinde kurulan stantta kolon kanserine karşı bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor. Öğrenciler, standa gelen vatandaşlara kolon kanseri hakkında bilgi vererek, isteyenlere mavi yelek veya mavi kurdele yaparak etkinliğe katılma imkanı sunuyor. Ziyaretçiler, anı defterine duygularını da paylaşabiliyor.

Kolon Kanseri İstatistikleri

Etkinlik koordinatörü Doç. Dr. Doğru, kolon kanserinin dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerin en sık ikinci sebebi olduğunu belirtirken, Türkiye'de her 23 erkekten biri ve her 25 kadından biri'nin kolon kanserine yakalandığını ifade etti. Antalya için bu rakamın yıllık nüfusa oranlandığında 400 hasta civarında olduğunu, bu hastaların büyük bir kısmını Akdeniz Üniversitesi'nin üstlendiğini açıkladı.

Erken Tanı Vurgusu

Doç. Dr. Doğru, etkinlikle erken tanıya dikkat çekmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, tarama amaçlı gelmek isteyen vatandaşların kolaylıkla randevu alabileceğini bildirdi. Öğrencilerden Hatice Büyükçelebi, insanları kansere karşı bilgilendirmeye çalıştıklarını ve erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu belirtti.

Projenin gönüllülük esaslı olduğunu ve kolorektal kanser farkındalık rengi olarak mavi kumaşların tercih edildiğini aktaran Büyükçelebi, gönüllülerin yelek ya da kurdele dikmeleri için destek sağladıklarını sözlerine ekledi. Etkinliğe katılan Halil İbrahim Peker, eşini hastaneye getirdiği sırada standı görüp bilgi aldıktan sonra gönüllülük yeleğini diken bir katılımcı olarak, kendi tetkiklerini de yaptıracağını ifade etti.

Etkinlik Tarihleri

Etkinlik, 31 Mart tarihine kadar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edecek.

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, kolon kanserine konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Haydi Bir Dikiş De Sen At" etkinliği gerçekleştirildi.

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, kolon kanserine konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Haydi Bir Dikiş De Sen At" etkinliği gerçekleştirildi.