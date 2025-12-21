Antalya'da Motorcu Eyüp Polat Ambulansa Yol Açtı

Antalya'da yoğun akşam trafiğinde ilerleyemeyen bir ambulansın yolunu açmak için harekete geçen motorcu Eyüp Polat, önce fermuar düzeni ile trafiği açmaya çalıştı; başarılı olamayınca motosikletten inip araçları yönlendirerek ambulansın geçişini sağladı.

Müdahale ve yaşananlar

Olay, akşam saatlerinde Meydan Kavşağı istikametinde meydana geldi. Arkasından gelen ambulansı fark eden Polat, yoğun trafik nedeniyle araçların ilerleyemediğini görünce önce fermuar düzeniyle yol açmayı denedi. Trafik akışının rahatlamaması üzerine motosikletini yol kenarına çekip araç sürücülerini sözlü olarak yönlendirdi. Polat, sürücülere "Devam et, ambulans geliyor" diyerek kırmızı ışığa rağmen araçların kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.

Polat'ın ifadeleri

Kask kamerasıyla kayıt aldığı anları anlatan Eyüp Polat, olayı ve müdahalesinin gerekçesini şöyle aktardı: "Antalya istikametinde, Aspendos tarafından evime doğru giderken arkamda bir ambulans gördüm. Kimse kıpırdayamıyordu. Ya sireni duymuyorlardı ya da fark edemiyorlardı. Buna seyirci kalamazdım. O an tek düşündüğüm ambulansın hastayı bir an önce yetiştirmesiydi. Ceza yer miyim, kendi canım tehlikede mi hiç düşünmedim. Kendi canımı dahi orada hiçe saydım belki de".

Polat, trafiğin özellikle akşam saat 18.30 sıralarında yoğunlaştığını ve yolun iki şeritli olması nedeniyle ambulansın ilerleyemediğini belirtti. İlk aşamada fermuar düzeniyle müdahale ettiğini, yetersiz kalınca motosikletten inip araçları yönlendirdiğini söyledi. Trafiği açabilmek için zaman zaman araçların arasından motosikletle geçmek zorunda kaldığını ve ambulansın geçtiği yoldan devam ederek ekibin geçişini sağladığını ekledi.

Kask kamerası kaydetti, video sosyal medyada yayıldı

Ambulansın geçişinin ardından sürücülerin sireni fark edip yol verdiğini, ambulans ekibinin de kornayla teşekkür ettiğini belirten Polat, görüntüleri sosyal medyada paylaştığını ve videonun kısa sürede yayıldığını söyledi. Polat, "Birçok kişi teşekkür mesajı attı. Bunu bir görev olarak gördüm. Belki birçok motorcu arkadaşım da aynı şeyi yapıyordur ama benimkisi kask kamerasına denk geldi. İnşallah hasta kurtulmuştur, sağlık durumu iyidir. Mutlu oldum, yapmam gerektiğini düşündüm ve yaptım." dedi.

Görüntüler kask kamerasına yansırken, yaşananlar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü ve kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

KASK KAMERASI