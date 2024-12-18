Antalya'da Prime Orchestra'dan Muhteşem Konser

Ukraynalı Müziğin Temsilcisi Antalya'da Sahne Aldı

Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da düzenlediği 'Hogwarts Sympho Show' konseriyle etkinliğe katılan müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bu özel konser, savaş nedeniyle zor günler geçiren Ukraynalılara yardım amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte İkonik Müzikler Seslendirildi

Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi'nde izleyicilerle buluşan orkestranın performansında, 'Harry Potter', 'Karayip Korsanları' ve 'Wednesday' gibi filmlerin müzikleri duygusal bir şekilde seslendirildi. Orkestra şefliğini Denis Doroshenko üstlendi.

Yardım İçin El Ele

Prime Orchestra'nın yönetmeni Iurii Rybalka, konserden elde edilecek gelirin savaştan etkilenen Ukraynalıların ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti. Rybalka, “Zor şartlar altındaki insanlara umut olmak istiyoruz. Bu etkinlik sayesinde sevgiyi paylaşmak istiyoruz. Amacımız, Ukrayna'daki vatandaşlarımıza yardımda bulunmak ve mağdur durumdaki insanların mucizeye inanmalarını sağlamak.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de Devam Eden Turne

Orkestranın sadece eğlence değil, aynı zamanda dayanışmayı amaçladığını vurgulayan Rybalka, Türkiye turneleri çerçevesinde Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Ankara ve İstanbul'da da konser vereceklerini dile getirdi.