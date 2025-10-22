Antalya'da 'Sahnede Bir Dünya' Sergisi Açıldı — Devlet Tiyatroları Kostümleri Fuarda

Antalya'daki 7. Turizm Fuarı'nda, Devlet Tiyatroları'nın özgün kostümleri ve minyatür dekorları 'Sahnede Bir Dünya' sergisinde ziyaretçilere sunuldu.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 18:24
Antalya'da 'Sahnede Bir Dünya' sergisi kapılarını açtı

Fuarda sanat ve turizm buluşması

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarı kapsamında, Devlet Tiyatroları tarafından hazırlanan 'Sahnede Bir Dünya' sergisi ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Fuar, 'Türk Turizminin Kalbi Antalya'da Yüzde 100 Turizm' sloganıyla düzenlenirken, etkinlik programında sanata da geniş yer verildi. Ziyaretçiler, tiyatronun görsel dünyasını yakından tanıma fırsatı buluyor.

Sergide hafızalara kazınan oyunların özgün kostümleri, sahnelerin birebir tasarlandığı minyatür dekorlar ve sahne sanatlarının yaratıcı tasarımları izlenime sunuluyor.

Ayrıca 'Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi' kapsamında, Türk tiyatrosunun usta kadın sanatçılarının el emeği ve yaratıcılığıyla hayat bulan kostümler sergilendi; ziyaretçiler bu eserleri yakından inceleyebiliyor.

Sergide imzası bulunan isimler: Sevgi Türkay, Buket Başaran Akkaya, Nalan Alaylı, Funda Çebi, Şirin Dağtekin Yenen, Hale Eren, Gül Emre, Gülümser Erigür, Yıldız İpeklioğlu, Funda Karasaç, Gülhan Kırçova, Mihriban Oran, Fatma Sarıkurt, Çevren Sarayoğlu, Esra Selah, Serpil Tezcan, Nur Uzmen ve Medina Yavuz Almaç.

Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral ve diğer ziyaretçilere sergi hakkında bilgi verdi. Ziyaretçiler, tiyatro sanatının sahne arkasındaki emeğini bu sergide keşfetmeye davet edildi.

