Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden ‘7 Kocalı Hürmüz’ Müziği

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Türk sinemasının önemli eserlerinden biri olan ‘7 Kocalı Hürmüz’ müzikalini sanatseverlerle buluşturacak. Müzikal, 2-10 Mayıs tarihleri arasında saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Türk sinemasında 200'e yakın film senaryosuna imza atan ve unutulmaz yapımlar arasında yer alan Sadık Şendil'in kaleminden çıkan eser, Attila Özdemiroğlu'nun besteleri ve Sevgi Sanlı'nın şarkı sözleriyle hayat buluyor. Eser, orijinal metinlere ve müziklere sadık kalınarak modernize edildi.

Müzikalin orkestra düzenlemesi Ömer Yöndem tarafından yapıldı ve rejisörlüğünü Mehmet Fatih Şanal üstlendi. Koreografisi Özgür Adam İnanç, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, dekor tasarımı Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından gerçekleştirildi.

Eserde, orkestra, solistler, koro ve bale performansını Ömer Yöndem yönetirken, koro şefliğini Mahir Seyrek yürütüyor. Eserin başkemancısı ise Demet Emen olarak belirlendi.

Müziğin yanı sıra, İstanbul'un Taşkasap semtinde 19. yüzyılda geçen ve erkek egemen toplumda kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Hürmüz'ün hikayesini anlatan bu etkileyici eserde, aşağıdaki performanslar yer alacak:

“Hürmüz” – Sema Çavuşoğlu

“Hikaye Anlatıcı” – Fatih Şanal

“Doktor” – D. Emre Akyurt

“Kadı” – Taner Ölçen

“Ömer” – M. Yusuf Yıldız

“Berber” – Ercan Hüseyin Uğur

“Hızır Reis” – Mustafa Özşamlı

“Hallaç Rüstem” – Devrim Demirel

“Bekçi Memo” – Erdi Can Aybaş

“Ali” – Erman Baba

“Safinaz” – Semiha Derya Boran

“Havva” – Pınar Tekol

“Anne” – Betül Uzunoğlu

“Rukiye” – Şen Sılay Erman

“Nuriye” – Sinem Seçil Baddal

Biletler, Antalya DOB gişelerinden ve www.biletinial.com adresinden edinilebilir.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.