Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. Yıl Konserleri Devam Ediyor

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 25. yıl konserleriyle sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:26
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. Yıl Konserleri Devam Ediyor

25. Yıl Dönümü Coşkusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 25. yıl periyodik konserleri ile müzikseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

Özel Konser Detayları

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konserin tarihi 28 Mart Cuma saat 20.30 olarak belirlendi. Konser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşecek ve İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli tarafından yönetilecek.

Solistler ve Eserler

Konserde, ödüllü keman sanatçısı Igor Pikayzen ve viyola sanatçısı Iris İçellioğlu solist olarak sahne alacak. Sanatçılar, ADSO eşliğinde Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerini seslendirecekler.

Ayrıca, Camille Saint-Saens'in Danse Macabre adlı senfonik şiiri ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Uyuyan Güzel bale süiti de dinleyicilere sunulacak.

Bilet Bilgileri

Konserin biletleri, AKM gişesinden ve biletinial.com adresinden satın alınabilir.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nde 2,5 Yılda Tamamlanan Püshideyle Tarihe Duygu Katıldı
2
Adana'da 'Annemin Sandığından Defilesi' Göz Kamaştırdı
3
22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları
4
En ucuz bayram çikolataları BİM'de! Fiyatlar 39 TL'ye kadar düştü
5
1 çay bardağı toz şekerle balkız tatlısı tarifi! Çayın yanına tatlı arayanlar bayılacak
6
Susuzluğa En Çok Dayanabilen Hayvanlar Hangileri?
7
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. Yıl Konserleri Devam Ediyor

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı