Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. Yıl Konserleri Devam Ediyor

25. Yıl Dönümü Coşkusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 25. yıl periyodik konserleri ile müzikseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

Özel Konser Detayları

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konserin tarihi 28 Mart Cuma saat 20.30 olarak belirlendi. Konser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşecek ve İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli tarafından yönetilecek.

Solistler ve Eserler

Konserde, ödüllü keman sanatçısı Igor Pikayzen ve viyola sanatçısı Iris İçellioğlu solist olarak sahne alacak. Sanatçılar, ADSO eşliğinde Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerini seslendirecekler.

Ayrıca, Camille Saint-Saens'in Danse Macabre adlı senfonik şiiri ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Uyuyan Güzel bale süiti de dinleyicilere sunulacak.

Bilet Bilgileri

Konserin biletleri, AKM gişesinden ve biletinial.com adresinden satın alınabilir.