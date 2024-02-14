Ve başladı! Günler önce alarm verilmişti! Antalya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Urfa, Ankara, İzmir'de yaşayanlar dikkat

Türkiye’de Yağışlı Hava Etkili Oluyor

Türkiye, yağışlı havanın etkisine girdi. Meteroloji uzmanı Orhan Şen, paylaşım platformu X’ten yaptığı açıklamada, bugün ve yarın ülkenin büyük bölümünde yağışlı havanın devam edeceğini, bazı bölgelerde ise kar yağışı ve fırtına beklendiğini duyurdu. Şen, yağışların yeterli olmadığını, kuraklık tehlikesinin devam ettiğini de vurguladı.





Yağışlar Güneydoğu Anadolu’da Kuvvetli

Şen, bugün Çarşamba günü Kıyı Ege ve Trakya dışında yağış olacağını belirtti. Yağışların Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli olacağını ifade etti. Gaziantep, Urfa, Mardin, Adıyaman, Malatya’da kuvvetli yağmur, Şırnak, Hakkari, Tunceli’de ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını söyledi. Şen, yağışların bu bölgelerde sel, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara neden olabileceğini de uyardı.

Rüzgar Kuvvetli Esecek

Şen, rüzgarın bugün Kıyı Ege’de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli eseceğini kaydetti. Rüzgarın hızının yer yer 60-80 kilometreyi bulabileceğini belirtti. Şen, rüzgarın deniz ulaşımını, balıkçılığı, elektrik hatlarını, çadır ve brandaları etkileyebileceğini de hatırlattı.

Sıcaklıklar Düşecek Ama Ortalamanın Üzerinde Olacak

Şen, sıcaklıkların bugün 3-4 derece daha azalacağını ancak gene ortalamanın üzerinde olacağını söyledi. Şen, sıcaklığın hafta sonundan sonra gelecek hafta tekrar 4-5 derece artacağını bildirdi. Şen, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin kuraklık tehlikesini artırdığını da vurguladı.





Bugün Hava Nasıl Olacak?

Şen, bugün hava durumunu şöyle özetledi:

İstanbul: Öğle saatlerinde hafif yağmurlu, 11 derece

Antalya: Yağmurlu, 17 derece

İzmir: 16 derece

Ankara: Yağmur ve karla karışık yağmur, 11 derece