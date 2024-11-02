Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. Yılını Kutladı

25. Yıl Konseri Coşku ile Gerçekleşti

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir konser düzenlendi. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi'nin Aspendos Salonunda gerçekleştirildi.

Tolga Taviş Şefliğinde Unutulmaz Gece

Bu anlamlı geceye orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş damgasını vurdu. Gökhan Aybulus adlı piyanist, Franz Liszt'in 1. Piyano Konçertosu gibi klasik müziğin bir başyapıtını seslendirdi. Keman sanatçısı Olgu Kızılay ise başkemancı olarak sahne aldı.

Yeni Eserin İlk Performansı

Konserde Tolga Taviş, ADSO'nun 25. yılına ithafen bestelediği 1. Senfonisini ilk kez public performansla sundu. Bu eser, Ağırlama, Fugherzo, Noktürn ve Bayramyeri bölümlerinden oluşuyor.

Sanatseverlerin Yoğun İlgi Gösterdiği Konser

Sanatçıların etkileyici performansı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Konser sonunda, Uğur Deniz tarafından Tolga Taviş'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Gelecek Etkinlik

ADSO, 8 Kasım Cuma günü saat 20:30'da Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde "Atatürk'ü Anma Konseri" ile sanatseverlerle buluşmayı planlıyor.