Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Kirill Troussov'u Ağırladı

Kirill Troussov Antalya'da Sahne Aldı
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirdiği konserde ünlü keman virtüözü Kirill Troussov'u ağırladı. Orkestranın şefliğini Rengim Gökmen üstlendi.
Max Bruch'un Eseri Büyüledi
Konserde Troussov, Max Bruch'un "Tüm dünyayı aşan konçertom" olarak nitelendirdiği 1 numaralı keman konçertosunu seslendirdi. Performansı dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.
Seyircilerden Gelen Yoğun İlgi
Konçertonun finalinin ardından, seyircilerin yoğun isteği üzerine Troussov, orkestrayla sahnede kalarak Niccolo Paganini'nin "Venedik Karnavalı" eserini kendi yönetiminde yorumladı.
İkinci Yarıda Mozart’ın Eseri
Konserin ikinci yarısında, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 41 numaralı "Jüpiter" senfonisi seslendirildi. Bu muhteşem performans, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), konserinde ünlü keman virtüözü Kirill Troussov'u ağırladı. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda, orkestra şefi ve devlet sanatçısı Rengim Gökmen'in yönettiği konsere, keman virtüözü Troussov solist olarak katıldı.
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), konserinde ünlü keman virtüözü Kirill Troussov'u ağırladı. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda, orkestra şefi ve devlet sanatçısı Rengim Gökmen'in yönettiği konsere, keman virtüözü Troussov solist olarak katıldı.