Antalya DOB'dan 'Don Kişot' Balesinin Prömiyeri

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Heyecan Verici Prömiyer

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sanatseverleri büyüleyecek bir etkinlik için hazırlıklarını tamamladı. 'Don Kişot' balesinin prömiyeri, yarın saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Balenin Detayları

Miguel de Cervantes'in ünlü romanından esinlenerek sahneye konulan bu eser, 2024-2025 sanat sezonunun son bale prömiyeri niteliğini taşıyor ve 12 yıl aradan sonra izleyiciyle buluşacak. Vücut bulan cetvel, müzikleri Ludwig Minkus tarafından bestelenmiş ve orijinal koreografisi de Marius Petipa'ya ait.

Prömiyerde sahneye Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık'ın getirdiği sürükleyici bir anlatım ile izleyiciler karşılaşacak. Dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyan eserde, Antalya DOB orkestrasına şef Hakan Kalkan yönetmenlik edecek; başkemancı olarak ise Sibel Aydın görev alacak.

Cast ve Gösterim Tarihleri

Gösterimde "Don Kişot" rolünü Cenk Şahinalp üstlenirken, "Sancho Panza"'yı Boğaç Özbakır canlandıracak. "Kitri" rolü ise dönüşümlü olarak Rina Murata ve Riine Sasaki tarafından oynanacak. Diğer ana karakterler arasında "Basilio" rolünü Kanat Nadyrbek Uulu, Ryuhei Ito, ve Kaname Noi, "Gamache"'yi Evren İskender, "Lorenzo"'yu Umut Çaltekin, "Mercedes"'i Milina Fidan Özbek ve Sayaka Matsushita, "Espada"'yı ise Yağızhan Danış ve Burak Özbek canlandıracak.

Prömiyerin ardından Don Kişot balesi, 15 Nisan Salı günü saat 20.00'de tekrar sahnede olacak. Bunun yanı sıra, sınırlı sayıdaki biletler, Antalya DOB gişesi ve www.biletinial.com adresi üzerinden temin edilebilecek. Temsile katılım için 7 yaş ve üzeri sanatseverler davetlidir.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Don Kişot" balesinin prömiyerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Don Kişot" balesinin prömiyerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.