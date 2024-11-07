Antalya Kültür Yolu Festivali 2023'te Sanatla Dolu Bir Hafta

Antalya Kültür Yolu Festivali’nde Sanatın Kollarında Beşinci Gün

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, beşinci gününde sanatseverlere muhteşem etkinlikler sunmaya devam etti. Festival, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı olarak Antalya'da çeşitli etkinliklerle kültürel zenginlikleri sergiliyor.

Müzik ve Performanslarla Dolu Bir Gün

Festivalin bu gününde, Cumhuriyet Meydanı’nda Dolapdere Big Gang adındaki müzik grubu, geleneksel enstrümanlarla alaturka müzik performansı sergileyerek Antalyalıların beğenisini kazandı. Ayrıca Antalya Saat Kulesi, 3. Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bando Komutanlığı konserine ev sahipliği yaptı.

Sahne Sanatları ve Sergi Etkinlikleri

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Acaibü'l Temaşa" adlı temsiliyle sanatseverlerle buluştu. Antalya Arkeoloji Mütüzesi’nde ise, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Traian Heykeli Konservasyon Çalışmaları" ilgiyle takip edildi.

Eğitim ve Atölye Çalışmaları

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi’nde "VR gözlüklerle Sergi Galerisi Gezisi-Metaverse Resim Galerisi" etkinliği katılımcıların ilgisini çekti. Bunun yanı sıra, Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe ve Prof. Dr. Feriştah Alanyalı önderliğinde düzenlenen "Kazı Başkanları ile Antik Kent Gezileri" etkinlikleri, Perge ve Side Antik Kentleri'nde gerçekleştirildi.

Çocuklar için Renkli Etkinlikler

Festivalin beşinci günü, minik ziyaretçilere yönelik "Kukla Şevket ile Evet-Hayır Yarışması" ve kalabalık bir izleyici kitlesiyle "Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu" gibi etkinliklerle doluydu. Ayrıca, TÜRSAK ile ortaklaşa düzenlenen çocuk filmleri festivali de "Benim Uçan Dev Maceram" ve "Rafadan Tayfa: 4 Hayrimatör" filmlerinin gösterimiyle devam etti.

Festival, birbirinden keyifli atölye çalışmaları ve seminerlerle zenginleşmeye devam ederken, çocuklar ve aileler unutulmaz anlar yaşamaya devam etti.